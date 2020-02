"Türkiye'de her 3 günde 2 kadın öldürülüyor"

T24 Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde kadınların maruz kaldığı şiddete dikkat çekti. Aynı zamanda avukat da olan Tanal, “2017 yılında 133 bin 809 kadın şiddete maruz kaldı. Bu yılın ilk 7 ayında şiddete maruz kalan kadın sayısı ise 96 bin 417. Ülkemizde 3 günde 2 kadın cinayeti işleniyor” dedi.

Türkiye’de her gün yaklaşık 400 kadının şiddete maruz kaldığını belirten ve kadına şiddetin Türkiye toplum yapısında kronikleşen bir sorun haline gelmeden yaptırımlarla önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Tanal, şunları söyledi:

“2017 yılında 133 bin 809 kadın şiddete maruz kaldı. Bu yılın ilk 7 ayında şiddete maruz kalan kadın sayısının ise 96 bin 417 oldu. 2017 yılı ve 2018 yılının ilk 7 ayında şiddete maruz kalan kadınlardan 393’ü hayatını kaybetti. Yani rakamlara göre ülkemizde her gün yaklaşık 400 kadın şiddete maruz kalıyor. Bu sadece kayıtlara geçen rakam; şiddete maruz kaldığını saklayan kadınlarla birlikte rakamın çok daha vahim boyutlara varmaktadır. Bu da gösteriyor ki ülkemizde, her 3 günde 2 kadın cinayeti işleniyor.

"Kanunlar yetersiz değil, asıl problem..."

"Kadına şiddetin azalarak yok olması için kanunların çok da yetersiz bir durumunun olmadığı ortadadır. Ülkemiz için asıl problem kanunların uygulanışı, takibi ve denetimsizliğidir. Şiddet varsa sevgi yoktur. Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Kadına yönelik şiddet kadının maddi ve manevi bütünlüğüne, gelişmesine ağır zarar vermekte aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Şiddetin her türlüsü hak ihlalidir, ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak, bilgi saklamak, ilişkiye zorlamak dahi bir şiddettir (fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet). Kadına şiddet toplumun içine işlemeden, kesin çözüm içeren yaptırımlarla, devlet eli ile engellenmelidir.

"Siyasetin son 16 yıldır kendini gösteren nefret ve kin yüzü kadına şiddet istatistiklerini kat be kat artırmaktadır. Kadına şiddet son bulmuyor aksine her geçen gün daha da artıyor. Kadına şiddete yönelik kalıcı çözümler konuşulmalı ve bir mutabakata varılmalıdır. Sosyal devlet anlayışı gereği her vatandaşın şiddetten korunma hakkı ve şiddete itiraz etme, hak arama özgürlüğü vardır. Sosyal devlet anlayışı ile kadına güvence yasal zemine oturtulmalı, adil bir yargı sistemi ve ivedi bir yargı mekanizmasıyla kadına şiddet geç kalınmadan engellenmelidir."