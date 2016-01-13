"Türkiye'de her 3 evlilikten biri çocuk evliliği"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye'de her 3 evlilikten birinin çocuk evliliği olduğunu söyleyerek, “Çocukları korumak devletin birinci derecede sorumluluğudur” dedi. Yüceer, çocuk evliliklerinin önüne geçmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hangi çalışmaları yaptığını sordu.

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, çocuk evliliklerini Meclis gündemine taşıyarak, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Yüceer, “Çocuklarını erken yaşta evlendirdikleri için kaç aile hakkında dava açılmıştır?” diye sordu.

3 evlilikten biri çocuk evliliği

CHP’li Yüceer, her 3 evlilikten birinin çocuk evliliği olduğu Türkiye’de, 181 bin kız çocuğunun 18 yaşından küçük evlendirildiğini, bu evliliklerin imam nikahına dayalı olduğundan, sayının çok daha fazla olduğunu kaydetti. Yüceer, “Erken evlilikler çocukların eğitim, sağlık ve kendini ifade etme özgürlüğü gibi insan haklarını tehdit etmekte; ayrıca ağır travmalara ve kalıcı psikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Küçük yaşta evlenmek kız çocuklar için eğitim yaşamlarının sona ermesi, sağlık sorunlarının baş göstermesi ve şiddete maruz kalma riskinin daha da artma riskini beraberinde getirmektedir” dedi.

“Yükümlülükler yerine getirilsin”

Çocukları korumanın devletin birinci derecede sorumluluğu altında olduğuna işaret eden Yüceer, 2011’de ilk imzacısı olduğumuz ’Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin bir yetişkini ya da çocuğu evliliğe zorlayan kasıtlı davranışların suç sayılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını şart koştuğunu bildirdi. Yüceer, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini istedi.

“18 yaş altında kaç çocuk evlendirildi?”

CHP’li Yüceer, Bakan Ramazanoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-2002 yılından önergenin yanıtlandığı tarihe kadar yıl yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere 18 yaşın altında evlendirilen kız ve erkek çocuklarının sayısı kaçtır?

-2002 yılından önergenin yanıtlandığı tarihe kadar yıl yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere çocuklarını evlendirmek için dava açan aile sayısı kaçtır?

-Şiddet gördükleri için sığınma evlerinde kalan kadınların kaçı 18 yaşın altındadır?

-Çocuklarını erken yaşta evlendirdikleri için kaç aile hakkında dava açılmıştır? Bu davaların sonucu kaç kişi mahkum olmuştur?

-Anayasa Mahkemesi’nin, resmi nikâh olmadan dini nikâh kıyan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası veren maddeyi kaldırmasının ardından selefiniz Sn. Ayşenur İSLAM, “Bakanlık olarak 18 yaş altı çocukların bir nikah töreni ile gayrı resmi evlendirilmelerini engellemek üzere yeni bir çalışma yapmamız gerekecek” ifadelerini kullanmıştır. Çocuk evliliklerinin önüne geçmek için Bakanlık olarak yaptığınız çalışmalar nelerdir?

-Kaç lise öğrencisinin evlendiği için örgün eğitimle ilişkisi kesilmiştir? Bakanlık olarak çocuk evliliklerinin önüne geçmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğünüz çalışma var mıdır?

-1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nin hangi maddeleri hayata geçirilmiştir? İstanbul Sözleşmesi tüm maddeleriyle en zaman uygulanacaktır?

-2014-2018 dönemini kapsayacak olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planının çalışmalarının sürdürüldüğü Bakanlık tarafından ifade edilmekle birlikte toplanan bir çalıştay dışında bir ilerleme kaydedilememiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı ne aşamadadır? Ne zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır? Geç kalınmasının nedeni nedir?