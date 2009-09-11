"Türkiye'de her 100 kişiden 33'ü domuz gribi olabilir"... Bu açıklamanın sahibi en yetkili isim olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ.. Bakan, yaptığı konuşmada, "Domuz gribi önümüzdeki aylarda hızla yayılacak" diyerek uyardı ve ekledi: "Panik yapmayın. Virüs herkesi aynı derecede etkilemeyecek."

"Öldürücü mü, Türkiye'ye de gelir mi, kaç kişiye bulaştı" soruları arasında domuz gribinde bir dalga bitti, ikincisi geliyor... Üstelik bu kez daha etkili.. Çünkü hızlı yayılacak. Bu açıklamayı da Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptı...

CNN Türk'e Bilim Kurulu'nun beklediği senaryoyu da anlatan Akdağ, her 100 kişiden 10 ila 33'ü bu kış domuz gribine yakalanabiliceğini, hastalığın hızla yayılabileceğini ve amaçlarının yayılma hızını azaltmak olduğunu söyledi.

Bakan Akdağ'ın tabiriyle "Maraton koşucusuna çelme takılacak"...

Aşı ise yolda... Sağlık bakanlığı aylar öncesinden aşı için risk gruplarını belirledi.

İlk sırada aralarında Bakan Akdağ'ın da olduğu sağlık çalışanları var... Çünkü onlar olmazsa, sağlık hizmetleri tehlikeye girer.

İkinci sırada hamileler, üç yaşına kadar olan çocuklar, diyabet ve kalp hastaları var... Sonraki grup ise kolluk kuvvetleriyle itfaiyeciler. Amaç hizmetlerin devamı ve şehirde kaosu önlemek.

Okulların kapanması gündemde değil. Ancak bir okulda çok sayıda öğrenci hastalanırsa sadece o okul kapatılacak. Hastalığın hafif seyrettiğ ikişiler doktora gitmeyecek. İlaç dahi kullanmayacak. Evde kalıp bol sıvı tüketmeleri yeterli olacak.

Sağlık kuruluşlarına ancak, ateşi çok yükselen ya da solunum problemleri yaşayan vakaların başvurması istenecek.

Bakan Akdağ'ın ifadesine göre, vaka sayısı arttıkça bu yıl alınacak tedbirlerde değişecek.

Aşı da dahil tüm bu tedbirler için 2009 sonuna kadar 140 milyon lira ek ödenek ayrıldı. Gelecek yılın domuz gribi bütçesi belli değil, hükümet çalışıyor.