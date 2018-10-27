Türkiye'de her 10 kişiden 9'u tipinden memnun!

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 6 ilde yaptırdığı bir araştırmaya göre Türkiye’de dış görünüşünden memnun olanların oranı yüzde 88.7.

Her yüz kişiden 94’ü estetik uygulamalara gerek duymadığını söylüyor ama yüzde 68’i, “Yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız?” sorusuna “Evet” yanıtını veriyor.

Yaptırıyor, gizliyor

Sözkonusu araştırma toplam 610 gönüllüyle, yüz yüze görüşülerek yapıldı. Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da, 25-64 yaş grubundakilere güzellik algısı ve estetik uygulamalarla ilgili görüşleri soruldu. Çıkan sonuçlara göre yaşlanma karşıtı olan estetik uygulamaların yükselişte olduğunu belirten araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Özmen, “Toplumun önemli bir kısmı estetik işlemler yaptırsa dahi bunu dile getirmiyor ve gizliyor. ‘Estetiğe sıcak bakmıyorum’ deseler de yaşlanmayı geciktirip, gençliği uzatacak formüller peşindeler. Dünyada en çok estetik işlem yapılan 8 ülkeden biri olmamız da araştırma sonuçlarımızı doğruluyor” dedi.

Saç ekimine dikkat

Prof. Dr. Akın Yücel ise, “Çıkan sonuçlar bize insanımızın güzelliğe büyük önem verdiğini söyledi. Ayrıca gördük ki ‘genç kalmak’ önemseniyor. En büyük estetik sorun olarak sırasıyla fazla kilolar, kalın bel-göbek gibi bölgesel yağ fazlalıkları ve burun biçimi sıralanıyor” diye konuştu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan da şu uyarılarda bulundu: “Biz bu talebi karşılayacak sayıda değiliz. Talep artınca hekim olmayan kişiler de işin içine girdi. Örneğin saç ekimi, büyük olmasa da bir cerrahi işlem. Bunu hekim olmayanlar yapmaya başladı. Teknikerler saç ekiyor. Bir şey ucuzsa orada bir sıkıntı vardır, dikkatli olun.”

Mesude Erşan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, araştırmanın diğer sonuçları şöyle:

- Kendini en çok beğenenler Trabzon’da. Burada “Kendimi yakışıklı ya da güzel buluyorum” diyenlerin oranı % 98.

- İş bulmada güzel ya da yakışıklı olmayı önemli bulanların oranı % 66.

- ‘Çevrede kabul görmek için güzel olmak gerekiyor’ diyenlerin oranı yüzde 38.

- Güzel ya da yakışıklı kabul edilmede en önemli faktörün yüz güzelliği olduğunu söyleyenlerin oranı % 61. Bunu % 26.5 ile boy ve kilo oranı izliyor.

- Katılımcıların % 80’i en çok yüzlerini beğendiğini ifade ediyor. Bunu % 57 ile göz rengi ve biçimi izliyor. % 30’u cilt kalitesi, % 25’i ise saç rengini beğeniyor.

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