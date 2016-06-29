Türkiye'de havalimanlarına son 34 yılda 3'üncü ağır saldırı

40 kişinin hayatını kaybettiği 100'den fazla kişinin de yaralandığı Atatürk Havalimanı saldırısı Cumhuriyet tarihinde havalimanlarına düzenlenen en ağır terör saldırısı olarak kayıtlara geçti.

NTV'nin haberine göre, tarihler 7 Ağustos 1982’yi gösterirken Zohrab Sarkisyan ve Levon Ekmekçiyan adlı iki ASALA terör örgütü mensubu, Esenboğa Havalimanı’nda pasaport kontrol sırasında silahlarını çıkartarak ateş etmeye başladı. Polislerden karşılık gelince iki saldırgan 20 rehine ile birlikte kafeteryaya saklandı. Buraya yapılan operasyonda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlardan Levon Ekmekçiyan canlı olarak yakalandı.

Sabiha Gökçen saldırısı



İkinci saldırı, 23 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Saatler 02.00’yi gösterirken meskun alandan havalimanına havan atışı yapıldı. Olayda uçağa isabet eden parçalardan 30 yaşındaki temizlik görevlisi Zehra Yamaç ağır yaralandı. Yamaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir temizlik işçisi de ağır yaralandı.