Türkiye'de havacılık sektöründe ciro 92 milyar lira

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Kasım (DHA)-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'nın verilerine göre geçtiğimiz yıl havacılık sektöründe 92 milyar TL ciro yapıldı.Havayolu işletmelerinin toplam cirosu ise 55 milyar 416 milyon TL oldu.Bu yılın sonunda ise ciro hedefi ise 110 milyar TL.2017 yılı rakamlarına göre havacılık sektöründe 196 bin 41 personel bulunurken hedef bu yıl sonnuda rakamı 205 bine taşımak.

2017 YILI HAVACILIK SEKTÖRÜ CİRO VE ÇALIŞAN SAYISI

Havayolu İşletmeleri: 55 Milyar 416 Milyon TL - 37 bin 500 personel

Bakım ve Eğitim İşletmeleri: 4 Milyar 803 Milyon TL ciro-9 bin 554 personel

Yer Hizmeti Kuruluşları: 4 Milyar 87 Milyon TL ciro- 30 bin 421 personel

Balon İşletmeleri: 40 Milyon TL ciro-1419 personel

Genel Havacılık İşletmeleri: 164 Milyon TL ciro-250 personel

Hava Taksi İşletmeleri: 934 Milyon TL ciro- 1.250 personel

Havaalanı İşletmeleri: 5 Milyar 346 Milyon TL ciro- 10 bin 888 personel

Kargo İşletmeleri: 4 Milyar 586 Milyon TL ciro- 4 bin 890 personel

Tasarım-Üretim Kuruluşları: 1 Milyar 450 Milyon TL ciro-6 bin 351 personel

Terminal İşletmeleri: 5 Milyar 459 Milyon TL ciro- 2 bin 729 personel,

Yakıt Kuruluşları 9 Milyar 357 Milyon TL ciro- 580 personel

163 HAVA TAŞIMA İŞLETMESİ VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'nın Ağustos 2018 verilerine göre Türkiye\'de 12 havayolu işletmesi, 44 hava taksi işletmesi, 76 genel havacılık işletmesi, 31 balon işletmesi olmak üzere toplam 163 hava taşıma işletmesi var.

1390 HAVA ARACI VAR

Bakanlığın Ağustos 2018 verilerine göre Türkiye\'de toplam 1390 hava aracı bulunuyor.Havayollarında 512 uçak, 202 hava taksi,362 genel havacılık, 252 balon, 62 zirai mücadele hava aracı yer alıyor. İç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya ulaşılırken 2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla 122 ülkede 316 noktaya uçuş gerçekleştiriliyor.