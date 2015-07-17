Türkiye'de hangi emoji kullanılıyor?

Ürettiği akıllı telefon klavye uygulamalarıyla tanınan teknoloji şirketi SwiftKey, 16 farklı dilde tercih edilen emojilerle ilgili bir araştırma yürüttü.Hem Android hem de iOS telefonlarda kullanılan emojiler dikkate alınarak yapılan araştırmada, Türkçe konuşulan bölgelerde en çok kullanılan sembollerin gülen yüz ve insan emojileri olduğu belirtildi.

Ekim 2014 ile Ocak 2015 arasında yapılan araştırmada, en çok kullanılan emojinin gülen yüz olduğu, onu üzgün surat, kalp ve el hareketlerinin takip ettiği ortaya çıktı.

Raporda, kullanılan emojilerin çoğunlukla olumlu olduğu, Fransa'da pozitif emoji kullanımının %86'ya kadar yükseldiği belirtildi.

En fazla kalp emojisi Fransa'da

800'den fazla emojinin diğer ülkelerde kullanımı ise şöyle:

En fazla kalp emojisi Fransa'da kullanılıyor. Onu evlilik emojisi takip ediyor.

ABD'de ortalamaya oranla %30 daha fazla LGBT emojisi kullanılıyor. ABD'yi Kanada ve Malezya takip ediyor. En az LGBT emojisi kullanılan ülke ise Vietnam.

Rusça yazışmaların romantik emojileri ve öpücük figürünü diğer dillerdeki yazışmalardan 3 kat daha fazla kullandığı görülüyor.

Arapça konuşulan ülkelerde en fazla çiçek ve saat emojisi gönderiliyor.

Malezya'da en çok el işaretleri ile kadın figürleri kullanılırken, İspanya'da parti emojisi, Brezilya'da ise kedi emojileri öne çıkıyor.

ABD'de İngilizce yazışmalarda en çok kadın yönelimli emojiler kullanılırken, Avustralya'da ise tatil emojileri sıklıkla gönderiliyor. Avustralya'nın bir diğer öne çıkan yanı da, diğer bölgelere kıyasla iki kat fazla alkol temalı emojilerle yazışmaları.

Kanada'da İngilizce yazışmalarda öne çıkan emojilerin şiddet ve vücudun çeşitli kısımlarına dair figürler olduğu belirtiliyor. Şiddet figürlerinde en çok silah, bıçak, yumruk, yangın, patlama, kuru kafa ve bombaya rastlanıyor.

Mantar figürü ise en çok Arapça konuşulan bölgelerde ve Vietnam'daki yazışmalarda gönderiliyor.