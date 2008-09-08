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Spor

'Türkiye'de gol atmak zor'

Fenerbahçe'nin ve İspanya Milli Takımı'nın golcüsü Güiza, Türkiye Ligi'nde gol atmanın İspanya Ligi'nde gol atmaktan daha zor olduğunu belirtti.

08 Eylül 2008 03:00

2010 Dünya Kupası eleme maçları için İspanya'da olan Fenerbahçe'nin forvet oyucnusu Daniel Güiza, La Liga'da geçen sezon attığı golleri Türk liginde de tekrarlamak istediğini söyledi.

Güiza, düzenlediği basın toplantısında, "Türk liginde çok fazla gol atmak zor, çünkü İspanyol liginden çok farklı bir lig. Ama İspanya Milli Takımı'nda oynamaya devam etmek için Türkiye'ye, İspanya'daki gollerimi tekrarlamak hatta daha fazla gol atma heyecanıyla gittim. Benim için en önemlisi bu" dedi.

Güiza, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla La Liga'da 27 gol atarken, Fenerbahçe ile Süper Lig'de geride kalan 2 haftada henüz gol atamadı.

Bu arada, 2010 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile 5. grupta yer alan İspanya 10 Eylül'de sahasında Ermenistan'a karşı oynayacak. Bosna Hersek'e karşı oynanan ilk maçta yedek kalan ve maçın son 6 dakikasında Villa'nın yerine oyuna giren Güiza, Ermenistan karşısında ilk 11'de sahaya çıkmayı umduğunu söyledi.

İspanyol gazetecilerin, "İspanyollar sahada Bojan'ı görmek istiyor" değerlendirmesine karşı "Benim için fark etmez" diyen Güiza, "Yapmam gereken tek şey iyi şekilde antrenmanlara devam edip, fırsatları beklemek" şeklinde konuştu.

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