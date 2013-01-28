Türkiye’de gizli işsiz sayısı 17 milyonun üzerinde mi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, işsizlik oranını, yüzde 15,05, işsiz sayısını da 4 milyon 514 bin olduğunu söyledi. Köktürk’e göre, gizli işsiz olarak görülen eksik istihdam da ilave edildiğinde işsizlik oranı yüzde 17 milyon 77 düzeyinde.

Köktürk, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan “Hane halkı İşgücü Anketi Eylül 2012” dönem sonuçlarını değerlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e soru yönlendirdi.

Dört gençten biri işsiz

Gençlerin yüzde 54’ü kayıt dışı çalışıyor. Umudu kesik işsizlerle birlikte her 4 gençten biri işsiz. Resmi olarak yüzde 18 olan genç işsizliği, umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayan gençler dâhil edildiğinde yüzde 27’ye ulaşıyor.

584 bin genç iş aramıyor

845 bin işsiz gence karşı 584 bin çalışmaya hazır ancak umutsuzluk başta olmak üzere çeşitli nedenlerle iş aramayan genç var. Eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle genç işsizliği yüzde 30’a ulaşıyor. Gençler için kayıt dışı oranı 15-19 yaş için yüzde 76, 15-24 yaş grubu aralığı için yüzde 54 düzeyine yükseliyor. Gençlerin yüzde 35’i haftada 60 saat, yüzde 53’ü 50 saatin üzerinde çalışıyor.

Kayıt dışı istihdam 483 bin artış

Kayıt dışı oransal olarak gerilese de hala kriz öncesi değerlerin üzerinde. 2008 Eylül dönemi ile karşılaştırıldığında kayıt dışı istihdam 483 bin kişi artmış durumda. Erkekler için aynı dönemde kayıt dışı erkekler için 206 bin azalırken kadınlar için 689 bin artmış görünüyor.

2.2 milyon işsiz güvencesiz

Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaşıyor. 2009 yılı Eylül dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların sayısı yüzde 39 artarak, 1 milyon 632 binden, 2 milyon 231 bine yükseldi. Geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hükümetin istihdam stratejisi açısından bir amaç olarak değerlendiriliyor. Geçici işçiler için işsizlik oranı yüzde 23,25.

-Gizli işsiz olarak görülen eksik istihdam ilave edildiğinde gerçek işsizlik rakamlarının % 17.77 ulaşması gerçeği karşısında yorum ve değerlendirmeleriniz nelerdir?

-Gençlerin; yüzde 54’ünün kayıt dışı çalışması, yüzde35’inin haftada 60 saatin, yüzde53’ünün 50 saatin üzerinde çalışıyor olması, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte genç işsizliğin yüzde 30’lara ulaşması karşısında yorum ve değerlendirmeleriniz nedir?

-Ülkemizde hızla yayılan güvencesiz çalışma ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

-Ülkemizde kayıt dışı çalışanlarla ilgili herhangi bir istatistiki çalışma var mıdır?

-Ülkemizde kayıt dışı çalışan yabancılarla ilgili, Bakanlığınızın elinde herhangi bir veri var mıdır? Varsa ülkemizde çalışan yabancıların sayısı ve ülkelere göre dağılımı nedir?