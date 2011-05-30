Türkiye'de gençler AB'ye gitmek istemiyor!

T24

En az 'giden'iz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun isteğiyle Gallup Araştırma Şirketi tarafından yapılan Mayıs 2011 tarihli araştırma, şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, genel kanının aksine Türk gençleri AB’de çalışmak için en az gönüllü olanlar çıktı. 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Hırvatistan, İzlanda ve Norveç’in 15-35 yaş arasındaki gençlerini kapsayarak yapılan araştırmada “Başka bir AB ülkesinde çalışmak istermisiniz?” sorusu soruldu. Türkiye yüzde 70 ile en yüksek “Hayır” cevabı veren ülke oldu.En yüksek oranda “Evet” cevabı ise yüzde 84 ile İzlanda’dan geldi. “Hayır” cevabında Türkiye’yi yüzde 55 ile İtalya, yüzde 53 ile Hollanda, yüzde 47 ile Belçika izlerken, “Evet” cevabını ise yüzde 76 ile İsveç, yüzde 74 ile Bulgaristan takip etti. 31 ülkenin ortalamasına bakıldığında da, gençlerin yüzde 44’ünün başka bir AB ülkesinde çalışmak istemediği, yüzde 53’ünün ise çalışmak istediği ortaya çıktı. Araştırma, gençlerin bugüne kadar turistik ya da eğitim amaçlı olmadan yurtdışında bulunup bulunmadığını da masaya yatırdı.Buna göre, Türkiye’de gençlerin sadece yüzde 5’i turistik ya da eğitimamaçlı olmadan yurtdışında 1 aydan fazla kaldığını belirtti. Bu oran, 31 ülke arasında yine en düşük oran oldu. Araştırmaya konu ülkelerde gençlerin 4’te 1’i ise turistik ya da eğitimamaçlı olmadan en az 1 ay başka bir AB ülkesinde kaldıklarını dile getirdi. En yüksek oranlar yüzde 39 ile İrlanda, yüzde 38 ile İzlanda ve yüzde 36 ile Romanya’da çıktı. Yurtdışına rağbet etmemenin birinci nedeni yüzde 28 ile “yurt dışında yaşamakla ilgilenmemek” çıktı. Gençlerin yüzde 20’si yeterli finansmanlarının olmadığını söylerken, yüzde 13’ü de aile sorumluluklarını gerekçe gösterdi. Nedenlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında da Türkiye’nin yüzde 41’inin ilk veya ikinci neden olarak ‘Ailemi bırakamam’ dediği dikkat çekti. Türkiye aile bağlarını en yüksek oranla gerekçe gösteren ülke oldu.