Türkiye'de Gazze için yas



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Gazze Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 60'dan fazla masum insan hayatını kaybetmişti. İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı bu acımasız ve topluca cezalandırmanın ulaştığı noktada katliamı lanetliyoruz“ diye konuştu.

Bununla ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nda 3 günlük yas ilan edilmesi kararı alındığını belirten Arınç, yasın salı gününden itibaren başlayacağını dile getirdi.

Ateşkes görüşmelerini desteklediklerini belirten Arınç, İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin sonlandırılmasına ilişkin taleplere de değindi.

Arınç, bunların tamamen kaldırılmasının mümkün olmadığını ifade ederek “Üstelik unutmayalım İsrail ile olan ticari ilişkilerimizin bir kısmı da Filistin ile yaptığımız ticari ilişkiler de yer almaktır" dedi.