Türkiye'de gazeteciye dava‏



Aralarında Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR) da bulunduğu muhtelif kuruluşlar adına görev yapan kıdemli gazeteci Rahmi Yıldırım, Berkin Elvan’ın yaşamını yitirmesi üzerine Ankara’da yapılan protesto gösterileri sırasında bir TOMA aracına yaklaşarak "orantısız şiddet uygulamaması" uyarısında bulunmuştu.

Rahmi Yıldırım hakkında sözkonusu eylemiyle "polise direndiği" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Basın Bürosu Savcısı Mehmet Taştan’ın imzasıyla hazırlanan iddianame, Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. TCK 53/1 ve 2. fıkraları uyarınca Rahmi Yıldırım ve gösteri sırasında göz altına alınan diğer sanıkların altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.