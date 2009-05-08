Türkiye'de gayrimenkul trafiği yüksek

Garanti Mortgage Satış Koordinasyon Müdürü Kerem Ömer Orbay, ``Türkiye'de 2000 yılında 977 bin gayrimenkul el değiştirirken, 2005 yılında bu sayı 1 milyon 265 bine yükseldi. 2008 yılında Türkiye'de 1 milyon 346 bin 124 gayrimenkul el değiştirdi'' dedi.



Garanti Bankası, Antalyalı emlakçılara seminer verdi. Sheraton Voyager Antalya Hotel'de düzenlenen seminere, yaklaşık 150 emlakçı katıldı. Konut sektöründeki yeni uygulamalar, Türkiye'nin makro ekonomik verileri, mortgage sistemi ve ürünleri, emlak pazarlama teknikleri ve lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlığı gibi konularda eğitimlerin verildiği toplantı, gün boyu sürdü.



Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran, Garanti Bankası'nın, mortgage ve gayrimenkul sektörüne yönelik uzmanlığını, birlikte çalıştığı emlak ofisleriyle paylaşmak amacıyla başlattığı seminerler dizisinin, 2009 yılı ilk eğitimini Antalya'da gerçekleştirdiğini belirtti. Onaran, ``Garanti, mortgage konusunda sektörün lideridir. Birlikte çalıştığımız emlak ofislerinin sektördeki gelişmelerden haberdar olabilmesi için gerçekleştirdiğimiz eğitimleri, potansiyeli yüksek bölgelerde sunmaya devam edeceğiz'' dedi.



Seminerde, Garanti Mortgage Satış Koordinasyon Müdürü Kerem Ömer Orbay, `Türkiye ekonomisine genel bakış, Türkiye'de konut sektörünün gelişimi ve Mortgage Kanunu' hakkında bilgi verdi. Orbay, ``Türkiye'de 2000 yılında 977 bin gayrimenkul el değiştirirken, 2005 yılında bu sayı 1 milyon 265 bine yükseldi. 2008 yılında Türkiye'de 1 milyon 346 bin 124 gayrimenkul el değiştirdi. Türkiye'nin her yıl 300 ile 700 bin arasında konuta ihtiyacı var. 2010 yılında Türkiye'nin yıllık yeni konut ihtiyacı 609 bin, 2015 yılında ise 809 bin olacak'' diye konuştu.



Bireysel krediler hakkında da bilgi veren Orbay, bireysel kredilerde konut kredi oranının Türkiye'de yüzde 34.5, dünyada ise yüzde 71 olduğunu söyledi. (DHA)



