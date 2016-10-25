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Spor

"Türkiye'de futbolun içine ettiniz"

Spor yazarı Erman Toroğlu, spor basını ve kulüp başkanlarını sert bir dille eleştirdi

25 Ekim 2016 14:16

Sabah Gazetesi spor yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Olağanüstü Genel Kurulu'nda bazı spor yazarlarını kast ederek "şerefsiz, köpek" gibi ifadelerini, "Türkiye'deki futbolun zaten içine ettiniz. Etmeye devam edersiniz" sözleriyle yanıt verdi. 

Erman Toroğlu'nun Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdiği "30 dakikaya bir pozisyon!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Peki şimdi dönün o zaman bir önceki geceye, Beşiktaş-Antalyaspor maçına... Tribünler hop oturup, hop kalkıyor.
Peki kardeşim, o zaman suçlu basın mı? Sürekli söylüyorsunuz, "Ulan basın bunu da yazın" diye. Siz oynadınız da basın mı yazmadı! Televizyonlar mı oynatmadı!

Malın iyisi neredeyse, seyirci oraya gider. O kadar basit beyler! Siz sürekli "Şerefsiz" derseniz, "Köpek" derseniz, "Çaycı" derseniz. Diyeceğiniz bir kelime daha kalıyor. Bir gün onu da dersiniz. Türkiye'deki futbolun zaten içine ettiniz. Etmeye devam edersiniz. Hani derler ya "Bunu söyleyen basın, bunu da yazın" diye... Ama maalesef bunu söyleyen kulüp başkanı, bunu yazan basın. Yazıklar olsun bu Türk futbolunun içine..."

 

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