Türkiye'de futboldan ömür boyu men edilen Deniz Naki: İnsanlar ölürken sessiz kalamazdım

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, Almanya’da silahlı saldırıya uğradıktan sonra can güvenliği nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Deniz Naki’ye 3 yıl 6 ay men cezası verdi. Naki cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Türkiye’de ömür boyu futboldan men edildi. PFDK Deniz Naki'ye ayrıca, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 273 bin TL para cezası verdi.

"Duyarsız kalmadığım için hedef haline getirildim"

Artı Gerçek'ten Remzi Budancir'e konuşan ve Almanya’da bulunan Deniz Naki, yaşadıkları ve karşılaştığı uygulamalar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Daha önce de özgürlük ve barış mücadelesi verdiğini ifade eden Naki, Amedspor kimliğini taşımanın oldukça zor olduğunu belirtti. Naki, “Buna göre bir tavır sergilemeye çalıştım. Ama her şeyin futboldan ibaret olmadığı bilinciyle hareket ettim. Toplumsal duyarlılık gerektiren, iyiliği, güzelliği, yardımlaşmayı, barışı, insanca yaşamayı ve yurtsever olmayı her şeyin üstünde tuttum. Bu duruşumdan dolayı futbol sahalarında defalarca sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldım” dedi.

"Sur, Nusaybin ve Cizre'ye sessiz kalamazdım"

Almanya’daki silahlı saldırının hayatına mal olabileceğini ifade eden Naki, cezalara gerekçe edilen açıklamalarını hatırlatarak, şunları söyledi: "Sur'a, Nusaybin'e, Cizre'ye, Şırnak'a duyarsız kalmadım. Yanı başımda insanlar ölürken ben sessiz kalamazdım, kalmadım. Barış isteyen bir insan olarak Afrin’de yaşanan savaşa da duyarsız kalamazdım. Çünkü insanlar ölüyor. Bu ölümlerin, savaşın durması için duyarlılık çağrısı yaptım. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve haksızlığa karşı tepki gösterdim ve göstereceğim. Bu benim insani ve hukuki hakkımdır. Lakin Türkiye’nin yandaş basını bunu yine farklı yerlere çekti ve medyada linç kampanyası ile beni hedef haline getirdi. Bu karalama, çamur medyasında bir gelenek haline gelmiştir."

Sözlerine devam eden Naki, "Unutulmamalıdır ki insanlar sporcu, doktor, öğretmen, sanatçı, yönetici, emekçi, dindar/ateist, sağcı/solcu, muhafazakar/ liberal vb. olmadan önce insandırlar ve insanlığın değer yargılarına sahip çıkma sorumluluğuna sahiptirler. TFF kararından çok önce kulübüm Amedspor ile sözleşmemi karşılıklı feshetmiş olmamıza rağmen, Türkiye PFDK tarihinde görülmemiş ağır cezalar ile futbolcu lisansım iptal edildi, Türkiye’de futbolculuktan men edildim ve fahiş para cezası verildi. Tarafıma tarihin en büyük cezasını vermiş olması bile federasyonun ne kadar siyasi, önyargılı ve tarafgir olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Yaptıklarımdan pişman değilim"

Kararın siyasi olduğunu iyi bildiğini hatırlatan Naki, böylesi kirletilmiş bir futbol sisteminde olmak istemediğini belirtti. Naki, "Bu karar bu yönüyle beni sevindirmiştir. Bu tür ceza ve yaptırımların beni barış, özgürlük talebimden alıkonamayacağının iyi bilinmesini isterim. Asla yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda" dedi.

"Amedspor'un yanındayım"

Maddi ve manevi olarak Amedspor’un her zaman yanında olacağını dile getiren Deniz Naki, "Bu bir veda değil, var olma mesajıdır" diye konuştu.