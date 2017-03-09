Türkiye'de fotoğraflarla 8 Mart: Gözaltılar ve kutlamalar

Zonguldak, Balıkesir, Artvin, İstanbul, Diyarbakır gibi çok sayıda şehirde Kadınlar Günü, kutlamalara ve protestolara sahne olurken İzmit ve Balıkesir gibi kimi şehirlerde gözaltılar gerçekleşti.

İstanbul'da 'Feminist Gece Yürüyüşü' adıyla Taksim'in İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüşe büyük bir kalabalık katıldı.

İzmit'te ise yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Polis, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle 35 kadını gözaltına aldı.

İzmit'te, Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Yürüyüş Yolu'nda bir araya gelmişti.

Kadınlar, 'Hayır' ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, izin alınmadığı gerekçesiyle yürüyüşün gerçekleşemeyeceğini bildirdi.

Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu; 35 kadın ile onlara destek olan 4 kişiyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Aynı şekilde Antalya'da da yürümek isteyen kadınlara polis TOMA'larla müdahale etti.

Polis ekipleri, basın açıklaması yapan kadınlardan slogan atmadan dağılmalarını istedi. Gruptan birkaç kadın şarkı söyleyip slogan atınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Ankara'da da birçok farklı grubun katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Ancak sosyal medyada akşam saatlerinde dolaşan görüntülerde Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin verilmemesi gerekçesiyle polisin toplanan kadınlara müdahale ettiği görüldü.

Düzenlenen gösterilerde 16 Nisan'da düzenlenecek referandum kapsamında yürütülen 'Hayır' kampanyasının izlerine rastlamak mümkündü.

İstanbul'da gerçekleştirilen gece yürüyüşüne ise binlerce kişi katıldı.

İstanbul'da gündüz saatlerinde ise Bilgi Üniversitesi'ne izinsiz giriş yapan 15 -20 kişilik bir grup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla stant açan öğrencilere saldırdı.

Üniversite yaptığı açıklamada bir öğrencinin hafif yaralandığını, saldırganlar hakkında savcılığa ilgili başvuruyu yapmak üzere gerekli hukuki sürecin başladığını duyurdu.

Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 19.00'da başlayan yürüyüşün ardından ise Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrası kadınlar halay çekti.

Sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri kadınların yaşam hakkını savunmak adına bir araya gelirken 'Hayır' pankartlarının taşındığı görüldü.

İstiklal Caddesi'nin her iki yönünden buluşma noktasına akın eden kadınlar sloganlar atıp düdük çaldı. Binlerce kadın, 'Hayatlarımıza müdahaleye, hayır' pankartı açarak yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş boyunca slogan atan, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen topluluk adına Taksim Tünel Meydanı'nda basın açıklaması okundu.

Dılşah Eşli, okuduğu basın açıklamasında, "Buradan erkeklere ve erkek devlete bir kez daha ilan ediyoruz. Yüzde yüz eşitlikten azına hayır! Sınırları aile ile çizilmiş bir hayata hayır! Eşit emeğe, eşitsiz ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır!" dedi.