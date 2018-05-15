Türkiye'de Filistin için 3 günlük yas ilan edildi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Gazze'deki protestolarda 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugünün tarihe 'Kanlı Pazartesi' olarak geçeceğini söyledi. Bozdağ, "Bugünkü katliam ABD ve İsrail'in ortak eseridir. ABD'nin eline Filistinlilerin kanı bulaşmıştır" dedi.Bozdağ, "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirilen, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın gündemde olmadığını söylediği 'af' konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Bozdağ, "MHP ayrı bir parti, Ak Parti ayrı bir parti. Her parti kedi görüşünü oluşturmak, dile getirmekte serbesttir. Biz bu ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı tartışmaya yer bırakmayacak şekilde dile getirdi. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün tarihe 'Kanlı Pazartesi' olarak geçecektir. Bugünkü katliam ABD ve İsrail'in ortak eseridir. ABD'nin eline Filistinlilerin kanı bulaşmıştır. Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.

"Kudüs'ün tarihi akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir. Biz, Filistin davasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmaz bir savunucusu olmaya devam edeceğiz."

Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz.

"Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır."

BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir.

Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun görülmesi lazım."

Bozdağ'dan 'af' açıklaması



"MHP ayrı bir parti, Ak Parti ayrı bir parti. Her parti kedi görüşünü oluşturmak, dile getirmekte serbesttir. Biz bu ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı tartışmaya yer bırakmayacak şekilde dile getirdi. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir."