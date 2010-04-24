'Türkiye'de Ferrari satışları patladı'

T24 -

Pandır, bu yıl ilk 3 ayda Ferrari ve Maserati'ye, tahminlerin üzerinde çok yoğun bir talep olduğunu bildirdi.Geçen yıl hem Maserati hem de Ferrari'den 17'şer adet olmak üzere toplam 34 otomobil sattıklarını anımsatan Pandır, 2009 yılının kriz yılı olması nedeniyle, 2007 yılında ulaştıkları marka bazında 30'lu adet satış rakamlarının yaklaşık yarısına düştüklerini anlattı.Pandır, bu yılın krizden çıkış yılı olduğunu ve bir toparlanama olsa da yine de satışlarının her bir markaları için 30'lu adetlere yaklaşacağını tahmin etmediklerini, daha temkinli yaklaştıklarını söyledi.Bu yılın ilk 3 ayında özellikle Ferrari'de, bütün yıl için satmayı hedefledikleri otomobillerin tamamının satıldığını ifade eden Pandır, ''Yılın ilk çeyreğinde 17 adet Ferrari sattık ve mart ayı sonu itibariyle 5'ini teslim ettik. Şu anda Ferrari'den bu yıl için daha fazla araç almaya çalışıyoruz. Bu TOFAŞ ve FerMas tarihinde ilk defa ekstra araç talep ediyoruz'' diye konuştu.Ali Pandır, Maserati tarafında da benzer bir durum olduğunu, orada da büyük bir talep bulunduğunu dile getirerek, Maserati'de bu yılki hedeflerinin yarısının şimdiden satıldığını dile getirdi.Ferrari'nin her yıl yeni bir model çıkarttığını ve en son çıkan modelin en çok talep gördüğünü belirten Pandır, şu anda en son çıkan iki modelin California ile 458 Italia olduğunu bildirdi.Pandır, Maserati'de ise Quattroporte ile GranTurismo modellerinin Türkiye'de çok iyi tuttuğunu belirtti.Bu yıl talebin bu kadar canlı olmasında, geçen yıldan ertelenen taleplerin etkisinin olduğuna işaret eden Pandır, Ferrari'nin California modeliyle bugüne kadar Ferrari müşterisi olmayan yeni kitlelere hitap ettiğini ve bu modelin hem Türkiye'de hem Avrupa'da çok rağbet gördüğünü anlattı.