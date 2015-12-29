'Türkiye'de farklı düşünenler cezalandırılıyor'



Federal Hükümetin İnsan Hakları Sorumlusu Christoph Strässer, Alman Die Welt gazetesinde Türkiye ile AB arasındaki mülteci krizi konusundaki işbirliği ve bunun getirdiği yakınlaşma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Strässer, "Türkiye ile şu anda daha güçlü bir işbirliği içinde olmamız, toleranslı hareket etmemizi gerektirmez" dedi. Türkiye'de farklı düşünenlerin cezalandırıldığını, muhaliflere yönelik saldırılar olduğunu belirten Christoph Strässer, "Bu tür şeyler olduğu sürece, bu ülke AB'ye ait olamaz" şeklinde konuştu.

Erdoğan yönetimi altında Türkiye'deki durumun aşırı derecede kötüleştiğini belirten Strässer, AB'nin insan hakları ve basın özgürlüğü konusundaki 'şeffaf, sert yasal düzenlemelerine' bağlı kalmasını istedi. Strässer, AB'nin söz konusu düzenlemelere uygun hareket etmesi konusunda Türkiye'yi de sürekli olarak ikaz etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ile AB, 29 Kasım'da Brüksel'de düzenlenen zirvede düzensiz göçün engellenmesi konusunda Ortak Eylem Planı'nın uygulamaya karar vermiş, hemen ardından tam üyelik müzakerelerinde 17'nci fasıl olan "Ekonomik ve Parasal Politikalar" faslı müzakereye açılmıştı. Böylelikle 2 yıllık aradan sonra ilk kez müzakere sürecinde canlanma yaşanmıştı.