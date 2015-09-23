Türkiye'de erozyon alarmı: Yılda 168 milyon ton toprak kaybediyoruz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye'nin yılda 168 milyon ton toprağını kaybettiğini açıkladı. Toprak kaybının tüm dünyayı tehdit ettiğini söyleyen Bakanlık kaynakları, önümüzdeki 25 yıl içerisinde arazi bozulumu nedeniyle dünya gıda fiyatlarının yüzde 30 artacağı yönünde uyarıyor.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in imzalı habere göre; Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri, hızla artan dünya nüfusuna karşın, yok olan toprağın zamanla altından çok daha kıymetli hale geleceğini ifade ettiler. Her yıl küresel biyoçeşitlilik kaybından dolayı binlerce türün kaybolduğunu, bu kaybı etkileyen ana faktörün çölleşme olduğunu vurgulayan bakanlık kaynakları, gelecek 25 yıl içinde arazi bozulumunun, küresel gıda üretimini yüzde 12 azaltabileceğini, bu durumun da dünya gıda fiyatlarının yüzde 30 artmasına sebep olacağını açıkladı.

Su yönetiminin de önemli ölçüde yeniliklere ihtiyacı olacağını belirten yetkililer, küresel gıda üretiminin yüzde 44’ünün kurak alanlarda gerçekleştiğini, yeryüzündeki hayatın sürdürülebilirliği için kurak toprakların anahtar olmaya başladığını ifade ettiler.

Dakikada 45 ton

Bakanlık olarak bu problemin önüne geçmek için hazırlık yapıldığını kaydeden yetkililer, Türkiye’de son 12 yılda 3 milyar 250 milyon fidan dikildiğini bildirdiler. Bu ağaçlandırmalar ile Türkiye’de yaşanan erozyonun büyük ölçüde önüne geçildiğini savunan yetkililer, Türkiye’de erozyonla taşınan toprak miktarının yılda 500 milyon tondan 168 milyon tona indiği bildirildi. Dünyadaki toprak kaybının ise dakikada 45 bin tonu bulduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin en büyük karar organı olan Taraflar Konferansı’nın (COP 12), 12-23 Ekim’de Ankara’da düzenleneceğini belirten yetkililer, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiğini söylediler.

135 milyon insan su kıtlığı nedeniyle göç edecek

Verimli arazilerde her yıl 12 milyon hektar arazi bozulumu meydana geldiğini, bunun karşılığının ise 20 milyon ton tahıl olduğunu açıklayan kaynaklar, 20-50 yıl içerisinde Afrika, Avrupa ve Ortadoğu’nun güneyinde, Güneybatı Asya’da, Güney Amerika ve kuzeyinin çoğunda daha büyük kuruluk ve kalıcı şiddetli kuraklık beklendiğini bildirdiler. Dünyada 2.6 milyar insanın direkt olarak tarım sektöründen geçimini sağladığını kaydeden yetkililer, taze su kaynaklarının yüzde 70’inin bütün dünya nüfusunu beslemek için mevcut tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını söylediler. Gelecek 10 yıl içerisinde sadece çölleşmeden dolayı yerinden olan 50 milyon kadar insan ile birlikte 2050 yılına kadar da 135 milyon insan su kıtlığından dolayı yerinden olacağını savundular.