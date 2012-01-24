'Türkiye'de Ermenilere hoşgörü arttı'

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'İkinci sınıf vatandaş'

Haberde özetle şöyle deniyor:"Türkiye'de kalan 70 bin kadar Ermeni, Türk hükümetinin soykırımı kabul edeceği konusunda iyimser değil. Hrant Dink'in öldürülüşünün beşinci yıldönümünde yapılan yürüyüşe katılan bir Ermeni kadın, 'Türk toplumu çok sessiz bir toplum. Devlet Ermeni soykırımını asla kabul etmeyecek' diyor.""Prof. Cengiz Aktar'a göre Türkiye soykırımı üç nedenle kabul edemez. Birincisi bunu gerçekleştirenler sonradan üst düzey görevlerde hükümette çalışmaya devam ettiler. Etnik temizlik 1923'te durmadı. Üçüncüsü Ermenilerin çoğu burjuva sınıfındandı ve servetleri talan edildi.""Ancak Erdoğan hükümeti, Türkiye'deki Ermeniler ve diğer Hıristiyanlara karşı kendini daha hoşgörülü gösterdi. Cengiz Aktar Ermeni soykırımının artık bir tabu olmaktan çıktığını söylüyor.""İstanbul'daki Ermeniler bir ölçüde Hrant Dink'in öldürülmesine duyulan öfkenin de etkisiyle beş yıl öncesine kıyasla daha hoşgörülü bir muamele gördüklerini belirtiyor. Geçen haftaki yürüyüşe katılan Armen Kalk adlı bir Ermeni, 'Daha önce Türkiye'de Ermeniler ikinci sınıf vatandaştı. Ama şimdi değil' diyor." (BBC Türkçe)