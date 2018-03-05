Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,50 dolayındaki beklentilere karşın yüzde 0,73, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de yüzde 2,68 oranında arttı.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,26 düzeyine, yurt içi üretici fiyatları da yüzde 2,68'lik artışla yüzde 13,71 düzeyine çıktı.

Şubat ayı itibarıyla tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 11,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,5 oranında artış gösterdi.

Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 21,1 ile elektrik ve gaz, yüzde 7,57 ile ham petrol ve doğalgazda kaydedildi.

Yıllık bazda tüketici fiyatlarında en büyük artış yüzde 11,55 ile İzmir'de gerçekleşirken en düşük fiyat artışı yüzde 8,87 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir bölgelerinde gerçekleşti.

DW,DHA/BK,BW

© Deutsche Welle Türkçe