Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 1,63, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,43 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,91, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,80 oldu.

En yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda

Aylık en yüksek artış yüzde 12,30 ile giyim ve ayakkabı grubunda kaydedildi. Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı nisan ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,63, ev eşyasında yüzde 1,35, lokanta ve otellerde yüzde 1,27 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,24 artış belirlendi.