Türkiye'de en fazla taraftar hangi takımda?

T24 - Bahis sitesi bilyoner.com, bu yıl üçüncü defa Türkiye’nin taraftar haritasını çizdi. Türkiye geneline bakıldığında, taraftarların %35’inin Galatasaraylı, %34’ünün Fenerbahçeli, %19’unun Beşiktaşlı, %4’ünün Trabzonsporlu olduğu göze çarptı.



Elektronik şans oyunları sitesi Bilyoner.com, üçüncü defa Türkiye'nin taraftar haritasını çıkardı. 81 ilde yaşayan Bilyoner.com üyelerinin tuttukları takımlar arasında yapılan değerlendirmeye göre; 46 ilde Galatasaray, 32 ilde Fenerbahçe, kalan 3 ilde ise Trabzonspor, Eskişehirspor ve Sivasspor taraftarları çoğunlukta.

Harita, şehirlerdeki Bilyoner üyesi taraftarların hangi takımları desteklediğini ortaya çıkartırken; ezeli rakiplerin yakın oranlara sahip olduğunu da gösteriyor. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye genelinde Galatasaray taraftarlarının oranı %35 iken, Fenerbahçe taraftarlarının oranın %34 olduğu görülüyor. İki takımı Beşiktaş %19'la, Trabzonspor ise %4 ile izliyor. Diğer takımların toplam oranı ise %8'e karşılık geliyor.

Sonuçlara göre, İstanbul ve Ankara'da Fenerbahçe taraftarların hakimiyeti göze çarpıyor. Büyük şehirler arasında yer alan Bursa, İzmir ve Adana'da ise Galatasaray taraftarı üyelerin yoğunlukta olduğu fark ediliyor. Bursa'da ayrıca en çok taraftara sahip üçüncü takımın Bursaspor olması da dikkat çekiyor.

İstanbul: %36 FB - %35 GS - %21 BJK

Ankara: %36 FB - %33 GS - %22 BJK

İzmir: %37 GS - %31 FB - %18 BJK

Bursa: %31 GS - %29 FB - %20 Bursaspor

Adana: %39 GS - %24 FB - %19 BJK

Bilyoner.com'un haritasında bir takımın en yüksek yüzde ile taraftara sahip olduğu il ise Trabzon. Sonuçlar, Trabzon'da bordo-mavili taraftarların %79 ile çoğunlukta olduklarını gösteriyor. Trabzonsporlu taraftarları %8'le Galatasaraylı, %6'yla da Fenerbahçeli taraftarlar izliyor.

Tüm şehirlerde birinciliğin büyük çoğunlukla Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bölüşüldüğü, Beşiktaş'ın ise genellikle üçüncü sırada yer aldığı da dikkat çeken detaylardan. İlgi çekici bir başka nokta ise Van'da Beşiktaş'ı destekleyenlerin oranının 2011 yılına göre artmış olması... Geçtiğimiz sene %23 olan taraftarların bu sene %29'a yükselmesinde, Beşiktaş taraftarlarının Van depremi için yaptıkları anlamlı yardımın etkisi hissediliyor.

Bunların yanı sıra istatistikler, taraftarların kendi illerin takımlarına olan ilgisine de işaret ediyor. 4 büyükler dışında sonuçlarda kendine yer bulan takımlar Eskişehirspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Karşıyaka ve Göztepe olarak görülüyor. Eskişehir'de liderlik koltuğuna %30'luk taraftar oranıyla oturan Eskişehirspor'u %29'la Galatasaray ve %20'yle de Fenerbahçe izliyor. Başarılı bir sezon geçiren Sivasspor ise kendi şehrinde %28'lik taraftar oranıyla birinci. Sivas'ta Fenerbahçe %27'yle ikinci, Galatasaray ise %25 ile üçüncü sırada yer alıyor.