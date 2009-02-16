Türkiye’de en fazla 2-B arazisi Antalya’da

Hidayet Mat, Türkiye'de en fazla Antalya'da bulunan 2-B arazisi satışından 6,5 milyar lira gelir hedeflediklerini bildirdi.



Antalya Defterdarı Hidayet Mat, Türkiye'de en fazla 2-B arazisinin Antalya'da bulunduğunu söyledi. 2-B arazisi en fazla bulunan iller arasında Mersin ikinci, Balıkesir üçüncü, Ankara'nın dördüncü ve Adapazarı'nın da beşinci sırada yer aldığını belirten Mat, Antalya genelinde 455 milyon 548 bin metre kare (45 bin 548 hektar) 2-B arazisi bulunduğunu kaydetti.



Türkiye'de 473 bin hektar 2-B arazisi olduğunu ifade eden Mat, tescili yapılmayan arazilerin kadastro çalışmalarının tamamlanması sonucu 2-B arazisinin 600 bin hektara ulaşacağını ifade etti. Mat, Antalya merkezinde Çalkaya, Kütükçü, Göçerler, Odabaşı, Gaziler, Kirişçiler, Topallı, Çamköy, Fettahlı, Macun, Yurtpınar, Başköy ve Duacı köylerinde 2-B arazilerinin yoğun olduğunu bildirdi.



Alanya, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Manavgat ve Serik ilçelerinde de yoğun şekilde 2-B arazisi bulunduğunu anlatan Mat, "2-B arazi satışından 6,5 milyar TL hedefliyoruz. Antalya merkez ilçedeki 2-B arazisi varlığı Hazine arazisi varlığının yüzde 40'ına tekabül ediyor. Merkez ve ilçelerdeki 2-B varlıkları ise Hazine arazilerinin yüzde 10'una tekabül ediyor" dedi.



Mat, Alanya'da 2 bin 428, Gazipaşa'da bin 818, Kaş 7 bin 133, Kemer 1,382, Manavgat'ta 2 bin 906 ve Serik'te de 2 bin 924 hektar 2-B arazisi bulunduğuna işaret etti.



Antalya'dan sonra en fazla 2-B arazisine sahip Mersin'de 39 bin 287 hektar, Balıkesir'de 34 bin 887, Ankara'da 31 bin 706 hektar, Adapazarı'nda 29 bin 643, Muğla'da 29 bin 139, İstanbul'da 18 bin 233, Bolu'da 16 bin 95, Samsun'da 15 bin 290 ve İzmir'de de 14 bin 772 hektar 2-B arazisi olduğunu bildirdi.



2-B arazisi 31 Aralık 1981'den önce ilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş alanları kapsıyor.

