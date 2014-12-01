Türkiye'de en çok tercih edilen araç rengi hangisi?

Türkiye'de 2014'ün ilk 9 aylık dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde renk tercihi yüzde 63 gibi bir oranla beyaz oldu. En az tercih edilen renk ise turuncu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı, 18 milyon 616 bin 82'yi buldu. Taşıtların yüzde 51,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8,6'sını traktör, yüzde 4,1'ini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türk insanının otomobil alırken renk tercihinde ise beyaz ilk sırada yer aldı. Yılın 9 aylık kısmında trafiğe kaydı yapılan 419 bin 986 adet otomobilin yüzde 63'ünü beyaz renkli otomobiller oluşturdu.

Yılın ilk 9 ayındaki otomobil renk dağılımı

Ocak-Eylül 2014 döneminde 264 bin 774 kişi beyaz renkli otomobili tercih ederken, otomobillerde bu tercihi yüzde 16,9'luk pay ve 71 bin 156 adetle gri, yüzde 9,4'lük pay ve 39 bin 408 adetle siyah renk takip etti. Bu dönemde, 19 bin 548 kırmızı, 10 bin 827 kahverengi, 9 bin 797 mavi, bin 946 sarı, bin 55 yeşil, 875 turuncu, 600 ise diğer renklerden otomobiller tercih edildi. (AA)