Türkiye'de en çok kazandıran meslek hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de kayıtlı çalışanların yılda ortalama ne kadar kazandığını ortaya koyduğu araştırmaya göre geçen, sene en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 62 bin 250 lirayla "finans ve sigorta faaliyetleri"nde çalışanlar elde etti. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 17 bin 56 lirayla "nitelik gerektirmeyen meslekler" grubunda gerçekleşti. Yıllık ortalama brüt kazanç ise 27 bin 974 TL oldu. Yüksek eğitimliler arasında erkeklerin kadınlardan yıllık ortalama brüt kazanca göre 10 bin lira daha fazla elde ettiği ortaya çıktı.

TÜİK, 2014 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nı açıkladı. Buna göre, 2014 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 27 bin 830 lira olarak gerçekleşti, bu değer erkekler için 27 bin 775 lira, kadınlar için 27 bin 974 lira olarak tahmin edildi.

Erkekler kadınlardan daha fazla kazanıyor

Hem erkek, hem de kadın ücretli çalışanların kazançları genellikle eğitim durumuyla doğru orantılı olarak yükseldi. Benzer durum yaş grubu ve kıdem yılı için de geçerli oldu, eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 55 bin 633 lira, kadınlarda 45 bin 483 lira oldu.

‘Bilgi ve iletişim’ciler yılda 61 bin 300 TL kazanıyor

Ücretli çalışanların ücret ve kazançları ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazancın 62 bin 250 lirayla "finans ve sigorta faaliyetleri" ekonomik faaliyet kolunda olduğu görüldü. Bu sektörü 61 bin 830 lirayla "bilgi ve iletişim" sektörü izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç 20 bin 451 lirayla "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektöründe elde edildi. Bunu 21 bin 340 lirayla "idari ve destek hizmet faaliyetleri" sektörü izledi.

En çok yöneticiler kazanıyor

Meslek grubu (ISCO 08) ayrımında en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 86 bin 701 lirayla "yöneticiler" grubunda çalışanlar elde etti. Bu meslek grubunu 57 bin 678 lirayla "profesyonel meslek mensupları" takip etti. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 17 bin 56 lirayla "nitelik gerektirmeyen meslekler" grubunda gerçekleşti.

Ücretler erkeklerin lehine

Erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanan cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, saatlik, aylık veya yıllık ortalama ücret esas alınarak hesaplanabiliyor. Yıllık ortalama brüt ücret kullanılarak hesaplanan bu ücret farkı, toplamda kadın ücretinin lehine yüzde -0,4 iken, eğitim durumuna göre incelendiğinde tüm eğitim durumu basamakları için erkek ücreti lehine gerçekleşti.