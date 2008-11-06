Türkiye’de emeklilik fonları büyüyor

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Adalı, bireysel emeklilik sisteminin bu seneyi 1.8 milyon katılımcı ve 6 milyon YTL fon büyüklüğü ile kapatmasını, 2009’da da 2.1 katılımcıya ve 9 milyar YTL fon büyüklüğüne ulaşmasını beklediklerini bildirdi.



Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı, Türkiye’de beşinci yılını dolduran bireysel emeklilik sistemine ve Garanti Emeklilik’in 2008 yılı dokuz aylık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi.



Toplantıda, global finansal kriz koşullarında emeklilik fonlarının ABD’de 2 trilyon dolar karşılığında yüzde 20’lik değer kaybına uğradığını söyleyen Adalı, bu rakamların İsviçre de yüzde 6’lık kayıpla 28 milyar dolar, Şili’de yüzde 18 kayıpla 16 milyar dolar, İngiltere’de yüzde 8 kayıpla 150 milyar dolar olduğunu, Arjantin’de ise emeklilik sisteminin kamulaştırılmasının tartışmaya açıldığını aktardı. Adalı, “Türkiye’de ise emeklilik fonları yüzde 26 büyüyerek 5.7 milyar YTL’ye ulaştı. Sektör kriz ortamında da büyümeye devam etti” dedi.



Türkiye’de büyümenin devam etmesinde bireysel emeklilik müşterilerinin yatırımları konusunda muhafazakar bir yaklaşım sergilemelerinin rolü olduğunu kaydeden Adalı, emeklilik yatırım fonlarının yüzde 71’inin sabit getirili devlet kağıtlarına, yüzde 6’sının dövize, yüzde 20’sinin esnek fonlara yatırıldığını, sadece yüzde 3’ünün tamamıyla hisse senedi olan fonlara aktarıldığını belirtti.



Adalı, sıkıntılı olması beklenen 2008 yılında katılımcı sayısının yüzde 17 artışla 1,7 milyona, fon büyüklüğünün ise yüzde 26 artışla 5.7 milyar YTL’ye ulaştığını vurgulayarak, uzun vadeli bakıldığında emeklilik fonlarının, taahhüt ettiklerinin üzerinde getiri sağladığını, krizle birlikte fonların erimesi gibi bir durumun yaşanmadığını dile getirdi.



Erhan Adalı, sistemin özelliklerine de değindiği konuşmasında, “Türkiye’de ve dünyada küçük küçük tasarrufların gideceği tek adres bireysel emeklilik sistemidir” diyerek, aynı zamanda sistemin güvenceye sahip olduğunu, kişilerin birikimlerinin Takasbank’ta adlarına açılmış bir hesapta saklandığını aktardı.



6 milyon YTL'lik fon büyüklüğü



Bu senenin ekim ayının kötü geçtiğini ve hedeflerin yüzde 65’inde kalındığını kaydeden Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “2009’da yaşayacağımız ekonomik türbülansa rağmen sektör, iyi zamanların büyümesi kadar olmasa da, belli bir oranda büyümesini sürdürecek. Bu seneyi 1.8 milyon katılımcı ve 6 milyon YTL fon büyüklüğü ile kapatmayı, 2009’da da 2.1 katılımcıya ve 9 milyar YTL fon büyüklüğüne ulaşmayı bekliyoruz. Daha uzun vadeli bakıldığında, 2020 yılında 5,5 milyon katılımcı ve 115 milyon fon büyüklüğü ile GSMH’nın yüzde 4’ü kadar bir büyüklüğe ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bunlar muhafazakar tahminlerle yapılmış hesaplamalardır.”



Bireysel emeklilik sisteminin 2008’deki düzenlemelerle birlikte daha iyi hale geldiğini söyleyen Adalı, düzenlemede yer alan hak ediş (vesting) uygulaması sayesinde 2009 yılında sektörde yüzde 20-30 yukarı çıkış yaşanabileceğini düşünürken, global finansal kriz dolayısıyla şirketlerin de bütçelerinde kısıntılara gidebilecekleri öngörüsüyle, bu beklentisini geri çektiğini anlattı.

