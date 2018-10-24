Türkiye'de emeklilerin yarısı iş arıyor

Türkiye’de 8.4 milyon emeklinin yarısı ise ya çalışıyor ya da iş aradığı belirtildi.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, son günlerde erken yaşta emeklilik tasarısının reddedilmesiyle yeniden gündeme gelen emekliler, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkedeki emeklilerden daha düşük maaş alıyor.

Türkiye'de sayıları 8.4 milyonu bulan emekliler aldıkları aylık ortalama 1.350 Türk Lirası (TL) tutarındaki maaşlarıyla zorunlu ihtiyaçlarını bile zor karşılıyor. Hatta yaklaşık 4 milyon emekli ya çalışıyor ya da iş arıyor. Ancak başta Kuzey Avrupa ülkelerindekiler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde emekliler farklı bir yaşam sürüyor. Örneğin Finlandiya'da ayda 1.656 Euro maaş alan bir emekli, yaklaşık 400 Euro ödeyerek 7 günlük bir kruvaziyer paketiyle 5 ülkeyi birden gezebiliyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Derneği Başkanı Veli Beysülen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de asgari ücretin altında maaş alan emekli olmadığını söylediğine dikkat çekerek, “Oysa asgari ücretin altında maaş alan 5.5 milyon emeklimiz var. 2 milyon emekli de 700 ile 800 lira arasında maaş alıyor” dedi.

Emekli maaşında bağlama oranının AKP tarafından son alınan maaşın yüzde 35'ine düşürüldüğünü belirten Sökeli, şunları söyledi:

“Eskiden alt sınır vardı, 2008'de çıkarılan yasayla prim inceleme sınırı getirildi. Böylece emekli maaşı daha da düşürüldü. Türk-İş'in en son açıkladığı verilere göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 167, açlık sınırı bin 893 TL. Bir kişinin asgari geçim maliyeti ise 2 bin 313 TL. Aylık ortalama bin 350 lira olan emeklilik maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkabilmesi için emeklilerimizin en az 3 bin lira alması gerekiyor. Ayrıca Türkiye koşullarında emekli olma yaşının 65'e çıkarılması da çok yanlış. Çünkü bizde çalışma koşulları ağır ve ortalama ömür daha kısa. Bu yüzden emeklilik yaşı 65 değil 50-55 olmalı.”

DİSK-Ar tarafından hazırlanan “Türkiye'de Emeklilerin Durumu Raporu”, Türkiye'deki emeklilerin gerçek durumunu ortaya koyuyor.

Rapora göre, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana çalışan ve iş arayan emeklilerin oranı yüzde 156 arttı. 2002 yılında yüzde 37 olan çalışan ve iş arayan emekli oranı 2017'de yüzde 48'e yükseldi. 8.4 milyon emeklinin 4 milyonu ise ya hâlâ çalışıyor ya da iş arıyor. Rapora göre AKP döneminde emekli aylıkları milli gelir artışının yüzde 34 gerisinde kaldı ve emekliler milli gelir artışından pay alamadı. Asgari emekli aylıkları asgari ücretin yüzde 28 altına geriledi. Türkiye'de emeklilerin yaşları da söylendiği gibi çok genç değil. TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na (2016) göre, emeklilerin yüzde 27.8'i 46-55, yüzde 40.4'ü 56-65, yüzde 20.7'si 66-75 yaş grubunda yer alıyor. Yüzde 10'unu ise 76 ve yukarı yaştakiler oluşturuyor. Yani emeklilerin yüzde 71'i 56 ve daha yukarı yaşta.