-Türkiye'de ekonomik toparlanma devam ediyor ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Türkiye'de 2008 küresel krizi sonrasında başlayan güçlü ekonomik toparlanmanın devam ettiğini bildirdi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Bakanlar Kurulu Toplantısı sunumunda, uygulanmakta olan telafi edici parasal sıkılaştırma tedbirlerinin sonucunda enflasyonun 2012 yılının başından itibaren tekrar düşmeye başlayarak yılın sonunda yüzde 5'lik hedefe ulaşmasının sağlanacağını kaydetti. Cari açıktaki hızlı artış eğiliminin 2011 yılının son çeyreğinden itibaren kontrol altına alındığını, cari açığın finansman kalitesindeki iyileşmenin devam ettiğini kaydeden Erdem Başçı, Türkiye'de 2008 küresel krizi sonrasında başlayan güçlü ekonomik toparlanmanın devam ettiğini bildirdi. -Tedbirler amacına ulaşıyor Gelişmiş ülkelerdeki toparlanmanın oldukça zayıf seyrettiğine dikkati çeken Başçı, ''Gelişmiş ülkelerdeki kamu borçlarına ve bütçe açıklarına ilişkin sorunlar küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kolay bir çözüm yolu olarak algılanan parasal genişleme ise gelişmekte olan ülkeler açısından kısa vadeli sermaye akımlarındaki oynaklığa ilişkin riskleri artırmaktadır'' dedi. Türkiye'de kısa vadeli sermaye akımlarına karşı son bir yılda alınan tedbirlerin büyük ölçüde amacına ulaştığını ifade eden Başçı, ''Cari açıktaki hızlı artış eğilimi 2011 yılının son çeyreğinden itibaren kontrol altına alınmıştır. Cari açığın finansman kalitesindeki iyileşme devam etmektedir'' diye konuştu. Türkiye'deki tasarruf oranlarını artırıcı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı yapısal reformların Orta Vadeli Program'da (OVP) özetlendiği şekilde hayata geçirilmesinin cari açığa kalıcı bir çözüm sağlayacağını vurgulayan Başçı, ''Kısa vadede cari açığı azaltmaya yönelik yapılan vergi artışlarının ise enflasyonda yılın son aylarında geçici bir yükselişe yol açtığını'' belirtti. Başçı, ''Uygulanmakta olan telafi edici parasal sıkılaştırma tedbirlerinin sonucunda enflasyonun 2012 yılının başından itibaren tekrar düşmeye başlayarak yılın sonunda yüzde 5'lik hedefe ulaşması sağlanacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.