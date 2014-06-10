Türkiye'de ehliyet stokları tükendi

Emniyet Müdürlükleri kursiyerlere sürücü belgesi olmadığını ileterek, daha sonra tekrar aramaları gerektiğini bildirdi.

Doğan haber ajansından Ali Aksoyer’in haberine göre ehliyetlerin yapıldığı hammaddenin ihalesinin yapılmadığı, eldeki stokların hızla eridiği bildirildi.

Türkiye genelinde ehliyet kartları stoklarda tükendi. Ehliyet kurslarını bitirenlere kartları verilemezken, yetkililer mevcut kart sahiplerini 'sakın kartlarınızı kaybetmeyin' diye uyardı.

Ehliyet kurslarına devam ederek sınavlarda başarı ile geçen vatandaşlar ehliyet kartları için başvurmaya geldikleri Emniyet Müdürlüklerinde "Şu an sürücü belgesi kartı yok. Daha sonra tekrar arayın" cevaplarıyla karşılaşıyor.

Türkiye 'nin bütün illerinde yaşanan ehliyet kartı sıkıntısı yüzünden vatandaşların her gün Emniyet Müdürlüklerine gelerek yeni kartların gelip gelmediğini sorduğu belirtildi. Yaşanan sıkıntı yüzünden yeni ehliyeti alacakların yanı sıra ehliyetini kaybedenlerinde mağdur olduğu belirtildi. Bir çok vatandaşın ehliyet kartı stoklarında kalan başka illere giderek ehliyet için başvuru yaptığı öğrenildi.

NEDEN EHLİYET KARTI YOK?

Türkiye'deki ehliyetlerin dünya standartlarıyla aynı seviyeye getirilmesi için planlanan çalışma nedeniyle eski ehliyetlerin yapıldığı hammadde için ihale yapılmadığı belirtildi. Ancak yeni ehliyetlere geçmek için bürokratik işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle eldeki stokların hızla eridiği bu nedenle son günlerde artık ehliyet kartı bulunmadığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaklaşık 20 gündür Türkiye'nin bütün illerinde yaşanan sıkıntıyla ilgili yaptığı çalışmada Maliye Bakanlığı ile irtibata geçtiği ve durumu bildirdiği öğrenildi. Maliye bakanlığı tarafından sıkıntının önüne geçmek için kısa bir süre önce yeni bir hammadde ihalesi yapıldığı belirtildi. İhaleyle ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından yurt dışından gelecek olan hammadde ile Darphane'de yeni ehliyet kartlarının basılacağı, Mal Müdürlüğü aracılığı ile Emniyet Müdürlüklerine verileceği öğrenildi.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI BİN 462 LİRA

Yetkililer vatandaşları uyararak sürücü kurslarından alınan sertifikaların ehliyet yerine geçmeyeceğini belirterek Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesine göre "Ehliyetsiz araç kullanmanın" cezasının bin 462 lira olduğunu söylediler. Ehliyet kartı sıkıntısının önümüzdeki günlerde çözülmesinin beklendiği belirtildi.