Türkiye'de EFT trafiği durdu!

T24 - Merkez Bankası'nın sistemlerinde yaşanan sorunlardan dolayı Türkiye genelinde bugün Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemleri gerçekleştirilemedi.Banka müşterileri sabah saatlerinden beri EFT gönderimi ve alımı yapamıyor, büyük bir sıkıntı yaşanıyor.



Merkez Bankası konuyla ilgili bankalara gönderdiği bilgilendirme mesajlarında, çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.



Ticari banka yetkililerinden alınan bilgilere göre şu anda başta kredi kartları olmak üzere yapılmayan ödemelerden dolayı mevcut cezai yaptırımların uygulanmasına devam edilecek.



Ancak aynı yetkililer, bunun ilk kez karşılaşılan bir durum olması ve müşterilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bankaların kendi aralarında görüşmeler yaptığını belirtiliyor.



Bu konuda henüz ne Merkez Bankası'ndan ne de bankalardan yapılmış bir resmi açıklama bulunmuyor.



Normal şartlarda EFT işlemleri yapılırken, bankaların aldıkları talimatlar önce Merkez Bankası’na iletiliyor ve para transferi bu işlemi takiben gerçekleştiriliyor. Yaşanan sorun Merkez Bankası sisteminde olduğu için bankalar olaya müdahale edemiyor.







