Türkiye'de EDS kameraları 5 aydır ceza kesmiyor

Türkiye'de trafik kazalarını önlemek amacıyla Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) belediyeler tarafından rastgele kurulunca standart oluşturmak için kriterler getirildi. Bu sebepten dolayı sisteminde Türkiye’de 5 aydır çalışmadığı ve ceza kesmediği ortaya çıktı.

Karar gazetesinden Ali Yıldırım’ın haberine göre, yapılan kazaların yüzde 89’u ise sürücü kaynaklı. Aşırı hız da kazalara davetiye çıkarıyor. Bu yüzden tüm Türkiye’de bu kazaların önüne geçebilmek için trafik ihlallerinin sensörler aracılığı ile elektronik denetleme sistemini içeren kısa adı EDS olan ‘Elektronik Denetleme Sistemi’ kuruluyor ve hâlâ da çalışmalar sürüyor. Bu denetim sistemiyle Emniyet Genel Müdürlüğü sürücülere çok ceza kesmek yerine can ve mal kaybını önlemeyi amaçlıyor. EDS sistemi ise metropollerde Büyükşehir Belediyeleri daha küçük yerlerde ise sadece belediyeler tarafından kuruluyor. Tabi birçok belediye daha öncede TEDES sisteminde olduğu gibi bu durumu gelir kapısı haline getiriyor.

EDS, şirket tarafından kurulursa belediyelere yüzde 15 pay veriliyor

EDS sistemi kurulduğu yerin fiziki şartları ve genel trafik ihlalleri gözetilerek kırmızı ışık, hız sınır, banket ve emniyet şeridi ihlalleri başta olmak üzere diğer trafik kural ihlallerinin tespitine yönelik olarak kullanılıyor. Belediyelerin daha önce tuzak uygulamaları yaptığı gibi sistem trafik düzenini olumsuz etkileyecek ve güvenliği olumsuz yönde etkileyecek yapıda olmaması gerekiyor.

EDS sistemini belediyeler kendi hazinelerinden kuruduğu taktirde, kesilen her ceza tutarından yüzde 30 pay alıyor. Tabi bu gelir kapısı sistemin tam bir tuzak gibi işlemesine neden oluyor. Hal böyle olunca can ve mal kaybını önlemekten çok ek gelir gibi görülüyor. Eğer ki bir şirket aracılığıyla bu sistem kurulursa bu sefer belediyelere yüzde 15 pay veriliyor. Şu an Türkiye’de neredeyse tüm EDS sistemleri pasif durumda. Bunun aktif hale gelmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bundan böyle tüm EDS sistemleri TSE’nin denetiminden geçmeden aktif olmayacak. Yayımlanan yazıya şöyle diyor, “Bu kontrollerde hatalı ölçüm yapılmasının önlenmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘Hız İhlal Tespit Donanımları (HİTD) Muayene Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda hâlihazırda kullanılan ve yeni kullanıma alınacak HİTD’lerin yerinde ve laboratuvarda doğruluğunun tespiti ve muayenesi için uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşu yetkisine sahip olan TSE yetkilendirildi.

TSE standartı geliyor

TSE; uluslararası kabul edilen referans cihazlar ile sabit HİTD’lerin kontrolünü yerinde, mobil HİTD’lerin kontrolünü ise laboratuvar ortamında yapacak. Muayene sonucunda doğru ölçüm yapan donanımların kullanımına izin verilecek, hatalı ölçüm yapan donanımlar ise mühürlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili idareye teslim edilecek” denildi. TSE’nin bu sistemi kuracak bir alt yapısının olmadığı için sistemler aktif hale getirilmiyor. Ama TSE’yi beklemek yerine daha fazla can ve mal kaybının olmasını önlemek amacıyla belediyelere yapılacak sıkı denetimlerle bu sistemin aktif olması gerekiyor.

Belediyenin gelir kapısı

Belediyelerin para hırsına dönüşen elektronik denetleme sistemleri, güvenlik sağlamak yerine tuzak halini alıyor. Şimdiye kadar kurulan sistemlerde bir standartın olmaması belediyeleri adeta radar kuyruğuna soktu. 70 kilometre hız sınırının olduğu yerlerde hiçbir uyarı levhası olmadan 50 kilometreye düşmesi sürücülere defalarca ceza yağdırdı. EDS üzerinde çalışmaların sürüyor ve öngörülen değişikliklerden bazıları ise şöyle:

* Yerleşim yerleri giriş ve çıkışında yol üstü levhalar ile sabit radar uygulaması olduğuna dair ışıklı uyarı levhaları konulacak.

* Sabit radar noktalarından 500 metre öncesi ve sonrasında farklı hız limiti uygulanmayacak.

* 500 metre öncesinde sürücüler hız limitlerini de gösterir şekilde trafik levhalarıyla uyarılacak.

* EDS’lerde analog tip kameralar kullanılmayacak.

Habersiz kontroller olacak

Türk Standartları Enstitüsü, özellikle EDS sistemine ilk başta periyodik kontroller yapacak. Kontroller ilk, periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri şeklinde gerçekleştirilecek. İlk denetim Türkiye’ye ithal edildiği sırada olacak. Bu işte kullanılacak parçalar sınıra girer girmez çember altına alınacak. Bu muayenenin geçerlilik süresi ise 1 yıl olarak karar verilmiş. Ardından her yıl periyodik bakımlar muayeneleri yine TSE yapacak. Zaman zaman TSE yetkilileri ihbarlar üzerine veya habersizce denetimler gerçekleştirecek. Sistemin doğru çalışıp çalışmadığına bakılacak. TSE K 216 ve TSE K 217 kriterleri yerine değiştirilen sistem artık daha kapsamlı bir denetimi de beraberinde getirecek. Günümüz teknolojisine uygun olarak kurulacak olan sistemde tamamen yerli olarak yeni bir standart hazırlanacak.

Türkiye’de ilk kez Ordu’da uygulanmaya başlayan Kasım 2015’de elektronik denetleme sistemi projesi Karadeniz Sahil Yolu’nda 19 kule radar cihazı ile 11 araç plaka sistemi yer almıştı.

Ordu'da 2 günde 17 kez ceza

Tabi sorunlarda ilk olarak burada baş göstermeye başladı. Ordu’da aracıyla 2 günde 17 kez radara yakalanıp 4 bin 680 TL ceza kesilen, mahkemeye itiraz etmesine rağmen 17 cezanın 7’sini iptal ettiren Fahri Kaya, Bakan Süleyman Soylu’ya teşekkür etti. Daha önce 2 bin 500 TL radar cezası ödediğini, halen 2 bin 155 TL borcu olduğunu, bunu da ödeyemediğini belirten Fahri Kaya, “Ordu’da adım başı radar var 5 cezam var 2 bin 155 TL. Ödeyemedim, icra gelene kadarda ödemeyeceğim. 2 bin 500 TL ödedim ancak durumum daha iyi değil, inşaatta çalışıp kazandığım radara gidiyor” dedi.

İçişleri Bakanı müsade etmedi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TEDES’in trafik kazalarını ve dolayısıyla can kaybını önlemek için Türkiye’nin farklı illerinde uygulanmaya başlandığını geçtiğimiz günlerde hatırlatmıştı. Ilıcalı, şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla kurulan TEDES’te kesilen cezaların yüzde 70’inin Hazine’ye yüzde 30’unun ise belediyelere gittiğini ekleyerek, getirilen düzenleme ile belediyelerin yüzde 30 pay almasının onların isteğini artırdığını dile getirdi. Ilıcalı, bu sayede sistemin hızla yayıldığını anlattı. Ilıcalı, “Ancak sonra bu işi suistimal edenler oldu. Bilerek veya bilmeyerek bazı belediyeler ve sistemi kuran şirketler bunu bir gelir kapısına dönüştürdü. İş amacından çıktı. Sonra hepimiz anormal ve haksız cezaların kesildiğini gördük” diye konuştu. Özellikle Ordu’da/ Corum Osmancık’da kesilen anormal cezalar sonrası vatandaşlardan tepki alındığını ifade eden Ilıcalı, sonrasında İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini ve TEDES’i kaldırdığını söyledi. Ilıcalı, TEDES üzerinden adeta tuzak kurarak vatandaşın gelir kapısına dönüştürülmesine İçişleri Bakanlığı’nın müsaade etmediğinin altını çizdi.

Uygulamaya son verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eylül 2016’da cezalarla ilgili şöyle konuşmuştu: “Devlet hem vatandaşını korumak için hem de gelir elde etmek için vatandaşına tuzak hazırlamaz. Bu konudaki bütün hazırlıklar yapıldı. İnşallah, ortaya koyduğumuz iradeye milletimiz de karşılık verecek. Hükümetimiz yeni bir düzenleme yapmıştır. Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 11 gün içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen protokolü imzaladık. Tuzak gibi kurulan elektronik radar uygulaması sona ermiştir.”

Trafik polisleri göz açtırtmıyor

İşin tam olarak TSE denetimine geçmesiyle birlikte radar sistemi birçok yerde sınıfta kaldı. Daha öncede yapılan açıklamalarda olduğu gibi, TSE tarafından uygunluk belgesi düzenlemesi zorunlu olduğu halde, TEDES bünyesinde kurulan cihazların hiç birisinin onayından geçmediği ortaya çıkmıştı. Yoğun şikayetler üzerine yaptığımız haberlerle işin peşini bırakmayan yetkililer, uygunluk denetimine geçilmesi münasebetiyle EDS sistemlerini devre dışı alarak belediyelerin gelir kapısını kapattı. Yaklaşık 5 aydır aktif olmayan EDS kameraları yüzünden trafik canavarları yollarda cirit atıyor. Trafik polisleri bu konuda olması gerektiği gibi davranıyor. İnsan hayatını tehlikeye atan sürücüleri tek tek tespit edip gerekli yaptırımları uyguluyor.

Radar tuzağına ödeme yapılıyor

Belediyelerin gelir kapısı haline getirdiği radar sistemini tuzak makinesi gibi işliyor. Peki sistemle kesilen haksız cezalar ne olacak? Eylül 2016’da Maliye Bakanı Naci Ağbal Çorum Valiliği ziyaretinde bu sistemle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ağbal, “Uygulama doğru ama bir tuzak gibi işleyen TEDES doğru ve adeletli bir sistem değil. Bunun üzerinden kesilmiş cezalar da doğru cezalar değil. Geçmişte kesilen trafik para cezaları konusunda çalışmak lazım. İstiyoruz ki Türkiye’deki trafik düzeni bakımından herkes trafik kurallarına tam riayet etsin” açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine bu kesilen haksız cezalarla ilgili hala bir çalışma yapılamadı ve kesilen cezalar hâlâ tahsil ediliyor. Ağbal, 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çok doğru bir yaklaşımla EDS kurmaya başladığını hatırlatarak, “EDS üzerinden kesilen cezaların yüzde 30’unu belediyelere veriyoruz. Böylelikle belediyeler hem bir kaynak elde ediyor hem EDS yaygınlaşıyor. Orta ve uzun vadede amaç trafikten para kesmek değil, trafik kurallarına aykırı eylemleri ortadan kaldırmak. Gerek hız gerek diğer konularda amaç trafiği düzenli hale getirmek. Bu doğru bir proje ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

