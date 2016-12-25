Türkiye'de dört gazeteci gözaltına alındı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) sabah saatlerinde yapılan bir operasyonla dört gazetecinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

TGS'den yapılan açıklamada, gözaltına alınan gazetecilerin Diken'in eski editörlerinden serbest gazeteci Tunca Öğreten, Birgün Muhasebe Müdürü sarı basın kartı sahibi Mahir Kanaat ve DİHABER Diyarbakır Haber Şefi Ömer Çelik ile muhabiri Metin Yoksu olduğu belirtildi.

TGS açıklamasında, "Gazetecilerin yaptığı şey gerçekleri halka ulaştırmaktır. Bu yüzden bir kez daha 'gazetecilik suç değildir' diyoruz" denildi ve gözaltında ve tutuklu bulunan tüm gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

DİSK Basın-İş Sendikası da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gazetecilerin tutuklanmasının "rutin bir duruma" dönüştüğü değerlendirilmesi yapıldı.

Türkiye'de basın özgürlüğünün durumu başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası alanda yoğun eleştirilere maruz kalıyor.