Türkiye'de domuz gribi vakaları artıyor

İstanbul'da 10 ayrı okulda 16 öğrencide H1N1 virüsünün tahlil edildiği bildirilmişti. Şimdi ise İstanbul'un Anadolu Yakası’nda ikisi özel kolej olmak üzere 50 öğrencide domuz gribi virüsü belirlendi.



Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 4 gün içerisinde 177 müracaat oldu. Bunlardan 50’sinde A(H1N1) virüsüne rastlandığı öğrenildi.



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası’nda olası vakalara karşı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni pilot hastane olarak seçmişti. Alınan bilgiye göre, hastanenin İntaniye Servisi’ne son 4 gün içerisinde, 18 yaş altı 177 kişinin Domuz Gribi şüphesiyle müracaat etti.. Aralarında ikisi özel kolej olmak üzere, bazı ilköğretim okulu öğrencilerinin 50’sinde virüs tespit edildi. Hastane yetkilileri, 38 ve üzeri derecede ateşi olan hastaları dikkate aldıklarını, bunlardan kan ve idrar örnekleri alarak laboratuvara gönderdiklerini belirttiler. Virüs tespit edilenlerin taburcu edildiği, takiplerinin evlerinde yapıldığı öğrenildi.



Hiçbiri yurtdışına çıkmamış



Hastaneden bir yetkili virüs tespit edilen öğrencilerin yurt dışı bağlantısı olmamasına dikkat çekerek, "Daha önceki vakalar, yurt dışına gidip gelenlerdi. Bunları takip etmek mümkün oluyordu. Ancak, son gelen hastaların hiçbirinin yurt dışına çıkmamış olması dikkat çekici. Velilerin paniğe kapılmadan çocuklarını takip etmeleri gerekiyor" dedi.



Çocukların okullarında domuz gribi olduğunu öğrenen velilerin ise, tedbir amaçlı hastaneye gelmeye başlamaları dikkat çekti.



10 ayrı okulda 16 öğrenci



İstanbul Valisi Muammer Güler, “İstanbul'da 10 ayrı okulda 16 öğrencide H1N1 virüsünün referans tahlil laboratuvarları sonuçları itibarıyla tespit edildiği ortaya çıktı” dedi.



Valilikte basın mensuplarına açıklama yapan Güler, dün domuz gribine yakalanan öğrenci sayısının 6 olarak açıklandığını hatırlatarak, bugün rakamın 16'ya çıkmasının bir günde meydana gelen artış olmadığını vurguladı.



Güler, “Bu öğrenciler, son 5 günden beri, yani cuma gününden beri evlerinde tedavileri sürmekte olan öğrencilerden tahlil sonuçları alınanlarla ilgidir” diye konuştu.



Virüs tespit edilen çocukların tedavilerinin evlerinde sürdürüldüğünü, yakın temas içinde olanların tedavilerine de başlandığını anlatan Vali Güler, “Grip emaresi olan çocukların okullara gönderilmemesi velilere tavsiye edilmektedir” dedi.



Bu çocukların, farklı sınırlarda olduğunu kaydeden Güler, “Şu anda okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum yoktur” ifadesini kullandı.



Domuz gribi vakasıyla ilgili İstanbul'da 30 Nisandan beri takibinin sürdürüldüğünü, 14 Mayısta ilk vakanın görüldüğünü anımsatan Güler, o zamandan bu yana 1300'e yakın tahlilin gerçekleştirildiğini ve bunlardan 258'inde virüs tespit edildiğini ve bunlardan çoğunun yurt dışından gelen kişiler olduğunu belirtti.



İstanbul Valisi Güler, İstanbul'daki referans kabul edilen Çapa Hastanesi laboratuvarında şu anda 40 kişinin tahlilinin sürdüğünü, bunlardan 22'sinin 18 yaş altı olduğunu söyledi.



Batman'da 11 kişide domuz gribi



Batman ve Beşire ilçesi'nde 11 kişide domuz gribi virüsü tespit edildi. Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilde son günlerde artan grip benzeri hastalık vakalarıyla ilgili olarak 19 Ekim 2009 tarihinde alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığında yapılan tahlilleri sonucunda 11 vatandaşta H1N1 (domuz gribi) virüsü tespit edildiği belirtildi.



Domuz gribi Konya'da da görüldü



Konya'da Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran iki kişide domuz gribi virüsü tespit edildi. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erayman, Meram Tıp Fakültesinde iki kişide virüs tespit edildiğini belirtti. Erayman, domuz gribi virüsünün bulaştığı biri tıp fakültesi öğrencisi 2 kişinin tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini ancak kontrollerinin sürdüğünü söyledi. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erayman, virüs bulaştığından şüphelenilen bir hastanın da sonuçlarının beklendiğini bildirdi.