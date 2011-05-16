-TÜRKİYE'DE DOLAR MİLYONERİ ARTACAK İSTANBUL (A.A) – 16.05.2011 - Türkiye'de 2010-2014 arasında 20 bin kişinin daha dolar milyoneri olması, böylelikle dolar milyoneri sayısının 45 bini aşması tahmin ediliyor. ING Bank'ın, Datamonitör ve IMF-Dünya Bankası Ekonomik Görünüm Raporu verilerini baz alarak hazırladığı analizdeki değerlendirmeler, ING Bank Özel Bankacılık ve Bireysel Bankacılık Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Analize göre; Türkiye'de geçtiğimiz yıl üst gelir grubu olarak tanımlanabilecek 100 bin liranın (75 bin dolar) üzerinde likit varlığı bulunan kişi sayısı geçen yıl 652 bin kişi iken, bu sayının 2011 sonunda 739 bin kişiye çıkması, grubun yarattığı toplam likit varlığın ise 193,4 milyar dolardan 220,1 milyar dolara çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz 5 yılda BRIC ülkeleri üst gelir grubunun toplam varlıklarında yüzde 26,8, Orta ve Doğu Avrupa'da yüzde 11,9 oranında büyüme görülürken, Türkiye'de bu oran yüzde 11,4'te kaldı. 2011-2014 yılları arasında ise toplam varlık büyüklüğünde Türkiye'nin iyi bir performans göstermesi beklenirken, değişimin BRIC ülkelerinde yüzde 25,9, Orta ve Doğu Avrupa'da yüzde 19,4, Türkiye'de yüzde 22,8 olması öngörülüyor. Üst gelir grubu kişi sayısındaki artış 2006-2010 arasında Orta ve Doğu Avrupa’da yüzde 10,3, BRIC ülkelerinde yüzde 24,9, Türkiye'de yüzde 9,7 olurken, bu oranların 2011-2014 aralığında sırasıyla yüzde 18,6, yüzde 25,3 ve yüzde 22,1 oranında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. -TÜRKİYE VE BRIC ÜLKELERİNDE ZENGİN SAYISI 2 KATINA ÇIKACAK- Analize göre; Türkiye ve BRIC ülkelerindeki zengin sayısı 2014 yılında 2010 yılına göre yaklaşık 2 katına çıkması, Türkiye'de 2010'da 193,4 milyar dolar olan üst gelir grubunu oluşturan zenginlerin varlığının 2014 yılında 357,7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Türkiye'de 100 bin lira likit varlığı olan kişi sayısının ilk defa 2014 yılında 1 milyon kişiyi aşması, üst gelir grubunda yer alan kişilerin Türkiye nüfusuna oranının da 2006 yılına göre yaklaşık 2 katına çıkması öngörülüyor. 2014 yılında Doğu ve Orta Avrupa'daki varlık artışının yüzde 41'inin gelmesinin tahmin edildiği Türkiye'nin, üst gelir grubundaki toplam varlık ve kişi sayısında 5. sıradaki yerini koruması tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönemde üst gelir grubunun varlığının ekonomiden daha hızlı büyümesi beklenirken, 100 bin lira ve üzerinde varlığı olan kişilerin toplam varlığındaki artışın GSYH'daki büyüme artışının üzerinde olduğu Türkiye'de bu kişilerin toplam varlıklarının GSYH'ya oranının 2014 yılında yüzde 35,38'e çıkması bekleniyor. -2010-2014 ARASINDA 500 BİN YENİ ZENGİN KATILACAK- Analizde, zengin sayısının arttığı Türkiye'de 2010-2014 arasında üst gelir grubuna 500 bin yeni kişinin katılması, 2010-2014 arasında 20 bin kişinin daha dolar milyoneri olması, böylelikle dolar milyoneri sayısının 45 bini aşması, bu dönemde Türkiye'deki milyoner sayısının ve hacminin yaklaşık yüzde 86'lık büyüme ile Orta ve Doğu Avrupa'dan daha hızlı bir büyüme göstermesi tahminine yer verildi. Bu dönemde 37 binin üzerinde 500 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında varlığı olan, 60 binin üzerinde 300 bin dolar ile 500 bin dolar arasında varlığı olan, 415 bin kişinin üzerinde de 75 bin dolar ile 300 bin dolar arasında varlığı olan kişinin üst gelir grubuna dahil olması, dolayısıyla toplamda 534 binin üzerindeki artış ile 2014 yılında Türkiye'deki zengin sayısının 1 milyon 187 bini aşması öngörülüyor. Analizde Brezilya-Türkiye karşılaştırması da yapılırken, toplam varlıkların büyüme hızında Türkiye'nin Brezilya'yı geride bırakması, 2014'te büyüme hızının yüzde 20, Brezilya'da ise yüzde 9 olması beklentisi yer alıyor. -ING'NİN PAYI YÜZDE 4,1- Cenk Tabakoğlu, ING Bank olarak özel bankacılık hizmetlerini 100 bin liralık likit varlıktan başlattıklarını, geçen yıl Türkiye genelinde başlattıkları özel bankacılık hizmeti kapsamında bugüne kadar 4 özel bankacılık şubesi ve 20 hizmet merkezi açtıklarını, bu yıl özel bankacılık hizmet merkez sayısını 35'e, bu alandaki şube sayısını da 5'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Datamonitor raporuna göre; 2010 sonu itibariyle 75 bin dolar ve üzerindeki likit varlığı olan kişilerin oluşturduğu özel bankacılık segmentine Türkiye'de yaklaşık 700 bin müşterinin dahil olduğuna dikkati çeken Tabakoğlu, geçen yıl pazarda yüzde 3 olan paylarını Mart itibariyle yüzde 4,1'e çıkardıklarını söyledi. Geçen sene bu segmente giren 20 bin müşterileri varken, 2011 Mart sonunda yüzde 53'lük büyümeyle 31 bin kişiye ulaştıklarını belirten Tabakoğlu, yönettikleri toplam özel bankacılık varlığının da 4,2 milyar liradan 5,9 milyar liraya ulaştığını ifade etti. -''REGÜLASYONLAR BAKIMINDAN AÇILIMLAR OLABİLİR''- Soruları da yanıtlayan Tabakoğlu, zenginlerin şimdiye kadar varlıklarını daha çok mevduat ya da bonoda değerlendirdiklerini ancak artık biraz daha farklılaşmaya gitmek zorunluluğu bulunduğunu, banka olarak kendilerinin de farklı hizmet ve servisler sunacaklarını, biraz daha profesyonel yönetimin ön plana çıkacağını, çeşitlendirme geleceğini kaydetti. Varlığın sadece Türkiye'deki enstrümanlarla değerlendirilmesinin söz konusu olmayabileceğinin altını çizen Tabakoğlu, ''Belki orada regülasyonlar bakımından da bazı açılımlar olabilir. SPK mevzuatında vesaire... Yurt dışı kanalların daha açık olması beklenebilir. Türkiye, varlık piyasasında biraz içe kapanık. Yurt dışındaki fonlara yatırım yapmak Türkiye'de hem çok serbest, hem de çok zor. Çünkü regülasyonlarda vergisel olarak ve kayıt altına alınması noktasında ciddi sıkıntılar olabiliyor. Belki burada bir değişiklik söz konusu olabilir'' şeklinde konuştu.