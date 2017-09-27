Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi değişmedi: 78 yıl

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Türkiye\'de \"doğuşta beklenen yaşam süresi\" 2014-2016 dönemi için, bir önceki 2013-2015 dönemine göre değişmeyerek \"78\" olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye geneli için doğuşta beklenen yaşam süresi, toplamda 78, erkeklerde 75.3 ve kadınlarda 80.7 yıl olarak belirlendi.

TÜİK açıklamasında, \"Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıldır\" denildi.

TÜİK verilerine göre;

- Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64.2 yıldır. Erkekler için bu süre 61.5 yıl, kadınlar için ise 66.8 yıldır.

- Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49.6 yıldır. Erkekler için bu süre 47.1 yıl iken, kadınlarda 52.1 yıldır.

- Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıldır.

- Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.5 yıldır. Erkekler için bu süre 28,2 yıl iken, kadınlarda 32,7 yıldır.

- Ülkemizde, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17.8 yıldır. Erkekler için bu süre 16.1 yıl iken, kadınlarda 19.3 yıldır. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.2 yıl daha fazla yaşaması beklenmektedir.

Her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklayan hayat tabloları, ölümlülük (mortalite) tabloları olarak da biliniyor.