Fazıl Say:Türkiye'de dışlandım, Japonya'da yaşayacağım

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, “Türkiye’de yüzde 100 dışlandım. Japonya’ya yerleşme zamanımın geldiğini düşünüyorum” dedi. Say, “Halktan destek görmüyorum. Arabesk dünyası beni din düşmanı yaptı” diye konuştu.

ABD’nin New York kentinde bulunan dünyaca ünlü Metropolitan Müzesi’nde, geçen yıl Koç ailesinin de sponsorluğu ile açılan “Arap Ülkeleri, Türkiye, İran, Orta Asya ve Geç Dönem Güney Asya Galerileri” sergisi kapsamında bir konser veren piyanist ve besteci Fazıl Say Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu:

Yüzde 1'e hitap ediyoruz

Müzikçi olarak yüzde 1’e hitap etmemiz yeni bir şey değildi. Ama bu kadar düşmanca yaklaşılması son zamanlarda ortaya çıktı. Türkiye’de istediğim gibi düşünmek, yaşamak mümkün olmamaya başladı. Zaten müziğinle, düşüncenle, inancınla tamamen yabancı hissediyorsan, dışlanıyorsan, orada bir işin yoktur diye düşünüyorum. Türkiye’de yüzde 100 dışlandığımı düşünüyorum.

Halktan destek göremiyorum

Plajda kum tanesi gibiyim. Halktan destek görmüyorum. Arabesk dünyasından isimler beni din düşmanı yaptı. Nihat Doğan, Erol Köse, Şamil Tayyar beni düşman yaptı. Bir milletvekili düşünebiliyor musunuz, “Sen kerhanede mi doğdun” diyebiliyor. Böyle bir şey başka bir demokratik ülkede olabilir mi?

Ateistim deyince ya da bir Hayyam dörtlüğünü Twitter’da paylaşınca yemediğim hakaret, küfür, alay kalmadı. Tavşan dudağımla ilgili 7 bin tweet geldi. Yamuk ağızlı dediler. Bunlar çok cahilce şeyler.

Uzlaşamadığım sadece medya ve bazı kişiler değil, sanıyorum halkla da uzlaşamıyoruz. Ama suçlu halk değil. Aynı, dili konuşuyoruz fakat anlamıyoruz birbirimizi. Eğitim sistemimizde beni anlayabilecekleri köprüler yok. Türkiye benim memleketim, en derin yerimde duracaktır.

Bana bir mesaj verildi ve ben de o mesajı aldım. Savcı beni ifadeye çağıracak. Savcıya ateist olduğumu, tweetlerin bana ait olduğunu söyleyeceğim. Eğer bu soruşturma davaya ya da cezaya dönüşürse yurtdışındaki tepki 100 bin kat artacaktır.

Önümüzdeki 10 yılın nasıl olacağına karar vermek istiyorum. İlk aşamada Japonya’ya yerleşmek istiyorum. Oradaki saygı kültürünü seviyorum. Kızım İstanbul’da kalacak. Seyahat zor olacak, ayrıca kızımın büyümesini görmek istiyorum.

Üç aydan fazla hapse girip piyano çalamazsam meslek hayatım biter. Ben bertaraf oldum. Ateistim dediğim için dünyada hakkında soruşturma açılan belki ilk benim.

İslam’a hakaret şikâyeti

İnternet paylaşım sitesi Twitter üzerinden İslam inancına saldırı niteliği taşıyan mesajlar attığı gerekçesiyle Fazıl Say hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunu işleme alan savcılık da soruşturma başlattı.