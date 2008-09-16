Türkiye'de dinî özgürlük endişesi

ABD'de Din ve Kamu Politikası Enstitüsü (IRPP) adlı kuruluş, dini özgürlükler bakımından endişe kaynağı ülkelere ilişkin yıllık raporunu sunarken, Amerikan Dışişleri Bakanlığına, gelecek yıl bu listeye girmesi olası olarak gösterdiği Türkiye'yi de yakından izlemesi tavsiyesinde bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a gönderilen bir mektupla, "Enstitü, ABD Dışişleri Bakanlığına, 2009 yılında özel endişe kaynağı listesine girmesi olası ülkeleri yakından izlemesini tavsiye ediyor" denilirken, yakından izlenilmesi gereken bu ülkeler, "Irak, Bangladeş, Kazakistan, Pakistan ve Türkiye" olarak sayıldı.



Enstitü tarafından ABD Başkanı George W. Bush'a gönderilen bir başka mektupta ise, Türkiye'de dini özgürlüklere ilişkin problemlerin arttığı savunuldu ve bu problemler, "Türklüğe hakarete ilişkin yasal kısıtlamalar, başörtüsü ve Heybeliada Ruhban Okulunun fonksiyonuna ilişkin kısıtlamalar" olarak yer aldı. Mektupta ayrıca Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapalı kalmasının, Türkiye'deki Rum Ortodoks toplumunun varlığını tehdit ettiği savunuldu.



IRPP kuruluşunun 2008 yılı dini özgürlükler bakımından endişe kaynağı ülkeler listesinde, daha önceki yıllarda da listede bulunan Burma, Çin, Eritre, İran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Sudan ve Özbekistan yer aldı. IRPP, bu ülkelere ek olarak, Afganistan, Belarus, Hindistan, Endonezya, Mısır, Kosova, Maldivler, Türkmenistan ve Vietnam'ın da bu yıl dini özgürlükler bakımından endişe kaynağı ülkeler arasına konulmasını tavsiye etti.



IRPP, 1998 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Dini Özgürlük Yasası çerçevesinde, ABD hükümetine, dini özgürlükler bakımından endişe kaynağı ülkeler listesine hangi ülkelerin alınması gerektiği konusunda tavsiyede bulunuyor. ABD Başkanı, Amerikan Dışişleri Bakanı aracılığıyla, dini özgürlükler bakımından endişe verici ülkeler listesini oluşturma yetkisine sahip bulunuyor. Bu listede yer alan ülkelerin, dini özgürlükleri ilerletmesi yönünde yoğun diplomatik

çabalar yürütülüyor. Gerekli görüldüğü durumlarda ABD'nin, bu listede yer alan ülkelere ekonomik yaptırım uygulaması da söz konusu olabiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığının 200 ülkeyi kapsayan yıllık dini özgürlükler raporunun da yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.



