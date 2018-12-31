Türkiye'de denetim yapılan her 5 iş yerinin 4'ünde meslek hastalığı tespit edildi

Türkiye’de geçen yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetim yapılan 487 iş yerinin 391’inde meslek hastalığı tespit edilirken, bu durum denetim yapılan her 5 işyerinin 4’ünde meslek hastalığı olduğunu ortaya koydu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, iş koşullarının değiştirilmesiyle engellenebilecek olan meslek hastalıklarının AKP tarafından “kader” ya da “fıtrat” olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’li Emir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruda, Türkiye’de çok yaygın bir sorun olan meslek hastalıklarına ilişkin sorular yöneltti. CHP’li Emir, işverenlerin çalışanlarını meslek hastalıklarından korumak için önlemler alması kapsamında 2017 yılında kaç denetim yapıldığını, denetimlerin sonuçlarının ne olduğunu sordu. Emir’in söz konusu sorusuna CİMER tarafından verilen yanıtta, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından meslek hastalığı kapsamında 2017 yılında denetlenen işyeri sayısının 487 olduğu belirtildi.

CİMER’in verdiği yanıtta denetim yapılan söz konusu 487 işyerinden 391’inde meslek hastalığı oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi. Yanıtta, denetimler neticesinde 398 işverenin kusurlu olduğunun belirlendiği ve 421 bin 910 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Söz konusu verilere göre denetim yapılan her 5 iş yerinin 4’ünde meslek hastalığı bulunuyor.