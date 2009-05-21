Türkiye'de demir-çelik üretimi geriledi

Küresel ekonomik durgunluğun en önemli göstergelerinden olan demir-çelik üretimi nisan ayında dünyada yüzde 23,6, Türkiye'de yüzde 13,4 geriledi.



Dünya Demir-Çelik Üreticileri Birliğinin verilerine göre, yılın ilk 4 ayında küresel üretimdeki kayıp ise yüzde 22,7 olurken aynı dönemde Türkiye'de yüzde 18,8 daralma görüldü.



Geçen yıl dünyanın 11'nci büyük demir-çelik üreticisi olan Türkiye, önündeki ülkelerin daha hızlı küçülmesiyle bu yıl İtalya ve Brezilya'yı geride bırakarak 9'uncu sıraya yükseldi.



Yılın ilk 4 ayında küresel demir-çelik üretimi 354 milyon ton olurken Çin 172 milyon tonla dünya üretiminin yarıya yakınını tek başına gerçekleştirdi. Çin'in üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre binde 1 de olsa arttı.



Sektörde Türkiye'nin önünde sıralanan diğer ülkelerden Japonya'nın üretimi yüzde 43 kayıpla 23,3 milyon tona, Hindistan'ın üretimi yüzde 2 kayıpla 18,2 milyon tona ve Rusya'nın üretimi yüzde 31,5 kayıpla 17,3 milyon tona indi.



Yılın ilk 4 ayındaki demir-çelik üretimi ABD'de yüzde 53 düşüşle 15,9 milyon tona, Güney Kore'de yüzde 19,4 düşüşle 14,6 milyon tona, Almanya'da yüzde 43 düşüşle 9,2 milyon tona, Ukrayna'da yüzde 38 düşüşle 9,1 milyon tona ve Türkiye'de yüzde 18,8 düşüşle 7,5 milyon tona geriledi.



Sektörde Türkiye'yi 6,7 milyon tonla Brezilya, 6,5 milyon tonla İtalya, 4,3 milyon tonla Çin, 4,2 milyon tonla İspanya ve Meksika izledi.

