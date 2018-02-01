Türkiye'de de şubeleri bulunuyor; hamburgerden kurt çıktı

Brezilya'da, dünyaca ünlü fast food zincirinden şipariş edilen hamburgerden kurt çıktı. Hamburgerinden kurt çıkan Edmagno Silva, restoran yetkililerinden tatmin edici yanıt alamayınca skandalın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da, Edmagno Silva adında kişi, pazar günü kendisi ve yanındaki kadın için, Türkiye'de de şubeleri bulunan dünyaca ünlü fast food zincirinden iki adet hamburger sipariş etti.

İddiaya göre, gelen hamburgerden bir ısırık alan Edmagno hemen ısırdığını kustu. Isırık ile fark ettiği hamburger etinde onlarca kurtçuk vardı. Olay Brazilya’daki haber siteleri ve forumlarda da paylaşıldı.

Brezilya’daki haber sitelerinin geçtiği bilgiye göre, durumu restoran yetkililerine bildiren Edmango Silva tatmin edici yanıtı alamayınca kayıt etmiş olduğu 15 saniyelik görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.