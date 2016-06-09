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Türkiye’de de oldu; İzmir metrosunda seviştiler!

Görüntülerdeki İZBAN logosu gözlerden kaçmadı

09 Haziran 2016 19:04

İzmir’de, şehir içi toplu ulaşım aracı İZBAN'da iki durak arasında bir çiftin ilişkiye girmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hürriyet’in haberine göre, tren içerisinde güvenlik kameralarına yansıyan ve biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişinin görüntüleri bulundu. Gece saatlerinde hareket halinde olduğu öne sürülen trende yolculuk yapan bir çift, trende kimsenin olmadığı sırada ilişkiye girdi.

 

Olay ne zaman meydana geldi bilinmiyor

 

Öte yandan İZBAN yetkilileri, görüntüler hakkında geniş çaplı bir inceme başlattı. Teknik servise gönderilen görüntülerin ne zaman ve hangi trende çekildiği ise henüz kesinlik kazanmadı. Tren içerisindeki çıkış kapısı üzerinde yer alan İZBAN logosu ise dikkatlerden kaçmadı. Konu ile ilgili olarak alınan bilgiye göre, yakın zamanda böyle bir görüntüye rastlanmadığı kaydedildi.

 

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İZBANsevişmegörüntüİzmirmetro

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