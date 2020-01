IKEA: Türkiye'deki köftelerimizde at eti yok

Çek Cumhuriyeti'ndeki Ikea mağazalarında satışa sunulmak üzere hazırlanan İsveç köftelerinde de at eti kullanıldığı ortaya çıktı. IKEA'nın Türkiye yönetiminden yapılan açıklamada, Türkiye'deki IKEA köftelerinin yüzde 100 dana etiyle yapıldığı ve Pınar Et'le çalışıldığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde, etiketinde sığır ve domuz etinden yapıldığı belirtilen köftelerde at DNA'sı izlerine rastlandı. Böylece, İngiltere ve İrlanda'da patlak veren at eti skandalları, Avrupa'nın bir ülkesine daha sıçramış oldu.

AP'nin haberine göre, at eti içerdiği belirlenen 760 kilogram İsveç tipi köfte raflara ulaşmadan geri çekildi.

Çek Devleti Veterinerlik İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Polonya'dan ithal edilen sığır eti ürünlerinde de at eti bulunduğu anlaşıldı.

Bu arada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tarım bakanları Brüksel'de bir araya gelerek, at eti skandallarını masaya yatırıyor. Brüksel'deki BBC muhabiri Imogen Foulkes'in bildirdiğine göre, toplantının resmi gündeminde kırsal toplulukların desteklenmesi ve balıkçılık olsa da, et ürünlerinin takibinin gündemin ön sırasına geleceğini belirtiyor.

Ocak ayı ortasında İrlanda'daki İngiliz süpermarketlerindeki ürünlerde at eti bulunduğu saptanmıştı. Yürütülen soruşturmalar sonucunda; Fransa, Hollanda, Romanya, İsveç, Kıbrıs ve Almanya'nın içinde olduğu birçok ülkede kaçak at eti ticareti yürütüldüğü belirlenmişti. Son olarak, cumartesi günü İtalya'daki lazanya ürünlerinde at eti kullanıldığı anlaşıldı.

Türkiye’de en çok köfteleri satılıyor

IKEA Genel Müdürü Mikael Bartroff, mağazanın restoranlarında satılan İsveç köftesinin Türk tüketicisinden yoğun talep gördüğünü belirterek, "Mağazamızın cirosunun yüzde 7’sini sattığımız köfte oluşturuyor. Normal bir günde ortalama 1200 porsiyon köfte satıyoruz" dedi.

IKEA: Türkiye'de at eti bulunmuyor

Değerli müşterimiz,

Bugün haber ajansları tarafından servis edilen, Çek Cumhuriyeti’nde IKEA mağazasıyla ilgili yayınlanan haberler üzerine, sizleri doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı dikkatine sunarız. IKEA Türkiye mağazalarında yer alan restoranlarda satışa sunulan köfte ve sosis ürünlerinin tamamı, hizmet vermeye başladığımız günden bu yana Türk Gıda Kodeksi’ne uygun şekilde yüzde 100 dana eti olmakta olup, yerli tedarikçilerden temin edilmektedir. IKEA Türkiye, halihazırda hijyenik ve sağlıklı üretim yapısıyla bilinen ‘Pınar Et’ ile çalışmaktadır. Yurtdışında yayınlanan haberlerin de IKEA Türkiye ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

BBCTürkçe