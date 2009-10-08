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Dünya

Türkiye'de çocuğun kaydı yok!

Birleşmiş Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporu yayımlandı.

08 Ekim 2009 03:00

Birleşmiş Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporu yayımlandı.

Rapora göre Avrupa’da doğum  kaydı tutulmayan en fazla çocuğun Türkiye’de yaşadığı ortaya   çıkarken, kırsal bölgelerde doğan bebeklerin sadece 79’unun nüfusa kaydedildiği belirtildi.

Rapora göre, 15-49 yaş arasındaki kadınlardan, kocalarının kendilerini en az bir kez “haklı” nedenle dövdüğünü kabul edenler sıralamasında Türk kadınları yüzde 49 ile 4. sırada yer alıyor. Türkiye’nin önünde Tacikistan yüzde 74, Özbekistan yüzde 70, Azerbaycan yüzde 49 ile yer alıyor.

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