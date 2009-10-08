Türkiye'de çocuğun kaydı yok!

Birleşmiş Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporu yayımlandı.



Rapora göre Avrupa’da doğum kaydı tutulmayan en fazla çocuğun Türkiye’de yaşadığı ortaya çıkarken, kırsal bölgelerde doğan bebeklerin sadece 79’unun nüfusa kaydedildiği belirtildi.



Rapora göre, 15-49 yaş arasındaki kadınlardan, kocalarının kendilerini en az bir kez “haklı” nedenle dövdüğünü kabul edenler sıralamasında Türk kadınları yüzde 49 ile 4. sırada yer alıyor. Türkiye’nin önünde Tacikistan yüzde 74, Özbekistan yüzde 70, Azerbaycan yüzde 49 ile yer alıyor.