Türkiye'de çiftçi sayısı son 12 yılda 405 bin kişi eksildi

Türkiye’de son 12 yılda çiftçi sayısı 405 bin 396 kişi eksildi. Türkiye’de 2002’de 2 milyon 588 bin 666 olan çiftçi sayısı 2013’te 2 milyon 183 bin 270’e geriledi.

Tarım yapılan alan da AKP’nin iktidarda olduğu son 12 yılda 17 milyon 667 bin dekar küçüldü. 2002’de 164 milyon 960 bin 378 dekardan 2013’te 147 milyon 293 bin 244 dekara geriledi.



Çiftçinin tarımla uğraşırken olmazsa olmazı traktörleri ise kiralayarak kullanmak zorunda kalıyor. Türkiye’de yaklaşık 860 bin işletme kendi traktörüne sahipken 1.2 milyon işletme kira ile traktör kullanıyor.



Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, girdi maliyetlerindeki artış ve sektörün kâr getirmeyişi nedeniyle 2014’te tarımı bırakacak çiftçi sayısının artması bekleniyor. Sektörün en temel sorunları tarım sektörü sendikasının ve TBMM’de temsilinin olmayışı, çiftçilerin hem kredilerde hem ekipman alırken tekel haline gelmiş Ziraat Bankası’na mahkûm edilmesi, tarımsal amaçlı kullanılan mazottan yüksek oranda ÖTV alınması olarak sıralanıyor.

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği’nin (TARMAKBİR) 4 Kasım 2014’te açıkladığı sektör raporunda, girdi maliyetlerinin (elektrik, mazot, gübre, ilaç) dünya fiyatlarının üzerinde seyretmesi ve piyasa manipülasyonlarının sektöre büyük zarar verdiği belirtildi.



Raporda, çözüm önerileri ise “Tarımsal aracılara akreditasyon sistemi getirilmeli, tarımsal üretim için kullanılan mazotta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaldırılmalı, tarımsal üretimde yenilenebilir enerjinin kullanımı teşvik edilmeli, tarımda kullanılan elektrik bedeli hasat sonunda ödenmelidir” şeklinde sıralanıyor.