T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'de çiftçi sayısı son 12 yılda 405 bin kişi eksildi

Türkiye'de son 12 yılda 17 milyon 667 bin tarım arazisi kaybolurken, çiftçiler tarımdan geçinemediği için başka alanlara kaydı

23 Kasım 2014 00:53

Türkiye’de son 12 yılda çiftçi sayısı 405 bin 396 kişi eksildi. Türkiye’de 2002’de 2 milyon 588 bin 666 olan çiftçi sayısı 2013’te 2 milyon 183 bin 270’e geriledi.

Tarım yapılan alan da AKP’nin iktidarda olduğu son 12 yılda 17 milyon 667 bin dekar küçüldü. 2002’de 164 milyon 960 bin 378 dekardan 2013’te 147 milyon 293 bin 244 dekara geriledi.

Çiftçinin tarımla uğraşırken olmazsa olmazı traktörleri ise kiralayarak kullanmak zorunda kalıyor. Türkiye’de yaklaşık 860 bin işletme kendi traktörüne sahipken 1.2 milyon işletme kira ile traktör kullanıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, girdi maliyetlerindeki artış ve sektörün kâr getirmeyişi nedeniyle 2014’te tarımı bırakacak çiftçi sayısının artması bekleniyor. Sektörün en temel sorunları tarım sektörü sendikasının ve TBMM’de temsilinin olmayışı, çiftçilerin hem kredilerde hem ekipman alırken tekel haline gelmiş Ziraat Bankası’na mahkûm edilmesi, tarımsal amaçlı kullanılan mazottan yüksek oranda ÖTV alınması olarak sıralanıyor.

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği’nin (TARMAKBİR) 4 Kasım 2014’te açıkladığı sektör raporunda, girdi maliyetlerinin (elektrik, mazot, gübre, ilaç) dünya fiyatlarının üzerinde seyretmesi ve piyasa manipülasyonlarının sektöre büyük zarar verdiği belirtildi.

Raporda, çözüm önerileri ise “Tarımsal aracılara akreditasyon sistemi getirilmeli, tarımsal üretim için kullanılan mazotta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaldırılmalı, tarımsal üretimde yenilenebilir enerjinin kullanımı teşvik edilmeli, tarımda kullanılan elektrik bedeli hasat sonunda ödenmelidir” şeklinde sıralanıyor.

 

ETİKETLER

tarımaraziçiftçiraporötvmazotziraat bankası

İlgili Haberler

10 yılda 2 milyon 573 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi yok oldu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de son 10 yılda 27 milyon 825 bin 64 dekar tarım arazisi, tarım dışı faaliyetlere açıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24