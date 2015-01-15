Türkiye’de “Charlie Hebdo” soruşturması



Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırının ardından Fransa’da dünya liderlerinin özgürlük yürüyüşüne katılmasından sonra Türkiye’de başlayan ifade özgürlüğü tartışmaları Cumhuriyet gazetesine soruşturma açılmasına kadar uzandı.

Cumhuriyet gazetesinin 14 Ocak tarihli nüshasında Charlie Hebdo’dan alıntıların olduğu özel bir ek yayımlama kararı, soruşturmaya giden sürecin başlangıcı oldu. Gazetenin, derginin kapağını basacağı ile ilgili haberler üzerine gazetenin dağıtım kamyonları polis tarafından durdurularak arandı. Polis, kapak resminin basılmadığına kanaat getirdikten sonra kamyonların geçişine izin verdi. Gazetenin iç sayfalarında Charlie Hebdo’nun ilgili kapağının küçültülmüş haline yer verilirken, Cumhuriyet’in internet sayfalarında karikatürlere yer verilmedi.

Cumhuriyet’le ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahmekesi’nden de Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed’in tasvir edildiği kapağına yer veren internet sitelerinin ilgili sayfalarına erişimin engellenmesi kararı gelmişti.

Davutoğlu’ndan sert mesajlar

Cumhuriyet gazetesiyle ilgili tartışmalar siyasetin gündemine oturmuşken, Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan basın özgürlüğü ile ilgili sert mesajlar gelmesi dikkat çekti. Davutoğlu, Brüksel ziyareti öncesinde Esenboğa’da yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi’nin karikatür yayımlamasını ‘peygambere hakaret’ olarak değerlendirdi ve “Asla izin vermeyiz” ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Cumhuriyet gazetesinin Hz. Muhammed tasviri olan karikatür yayımlamasını ‘tahrik’ olarak nitelediklerini belirtti ve “Basın özgürlüğü hakaret etme özgürlüğü anlamına gelmez. Hele hele bu bizim şahsiyetimizden, kişiliklerimizden çok daha büyük anlam taşıyan ve alemlere rahmet olan bir peygambere, şahsiyete yönelik bir hakaret ise bu basın özgürlüğü değildir” diye konuştu.

“Halkı tahrik suçu”

Davutoğlu’nun sabah saatlerinde yaptığı bu açıklamayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen soruşturma kararı izledi. Savcılık, Cumhuriyet köşe yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan hakkında, köşe yazılarında Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed olduğu iddia edilen karikatürünü yayımladıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde yer alan “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” gereğince başlatıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazetenin iki yazarını ifadeye çağırması bekleniyor. Cumhuriyet Gazetesi, Charlie Hebdo eki yayımlamasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Neredeyse tüm çizerlerini yitiren Charlie Hebdo, tüm Fransız gazetelerinin gösterdiği örnek bir dayanışma ile yeni sayısını çıkardı. Biz de aynı dayanışmanın bir parçası olarak ve ifade özgürlüğüne sahip çıkma sorumluluğuyla, derginin özel dayanışma sayısından 4 sayfalık bir seçkiyi yayımlamaya karar verdik” demişti.