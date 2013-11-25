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Türkiye'de cezaevinde unutulan Hollandalı

Ülkesinde işlediği bir suç nedeniyle aranan Hollandalı genç, Türkiye'de 2011'de gözaltına alındı. Bakanlar Kurulu beklerken cezaevinde unutuldu

25 Kasım 2013 10:37

Hollanda’da 17 yaşında işlediği bir suçtan ötürü aranan Jamal Sahami, ülkesine dönmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda 2011 yılında gözaltına alındı. Hollanda’ya iade edilmek üzere ‘geçici’ şekilde tutuklanan Sahami, iade kararı bakanlar kurulunca onaylanmadığı için 2.5 yıldır Maltepe Cezaevi’nde.
Cezaevinde Türkçe konuşmayı ve yazmayı öğrenen 21 yaşındaki Sahami, Radikal'den İsmail Saymaz'a gönderdiği mektupta, Hollanda’ya gönderilmiş olsa en çok 6 ay ceza alacağını ve tutuklu kalmamış olacağını söylüyor. Sahami uzun tutukluluk nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne de başvurdu.

Hollanda’da yaşayan Irak kökenli Jamal Sahami 3 yıl önce ülkesinde ‘silahlı yağma ve başkasına ait kredi kartını haksız bir şekilde kullanmak’ suçundan aranmaya başladı. Bu süreçte Türkiye ’ye gelen Sahami, 25 Şubat 2011’de ülkesine dönmek için geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. O tarihte, 19 yaşında olan Sahami, Hollanda’da yargılanmak istendiğini söylese de cezaevine kondu.

 

'İade edilse, tutuksuz yargılanabilirdi'

 

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mart 2011’de ‘ülkesine geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna’ hükmedince dosyası 10 Ağustos 2011’de Bakanlar Kurulu’nun önüne geldi. Fakat bakanlar kurulu, 30 ayı aşkın bir süre geçtiği halde Sahami ile ilgili karar veremedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sahami ile ilgili sorusu üzerine Adalet Bakanlığı 30 Nisan 2013’te “Bakanlar kurulu tarafından iade edilmesine ilişkin karar verilmesi bekleniyor” şeklinde bir yanıt verdi.

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