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Ekonomi

Turkcell de Türkiye'de cep telefonu üretecek

Turkcell Genel Müdürü bazı cep telefonu modellerinin Türkiye'de üretimini planladıklarını açıkladı

22 Şubat 2013 13:58

Turkcell'in 2012 rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi müdürleriyle buluşan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv Türkiye'de cep telefonu üretimi planladıklarını söyledi.

cnbce.com'da yer alan habere göre, Ciliv, BTK Başkanı Tayfun Acarer'in '4G olduğunda Türkiye cep telefonu ihracatçısı konumuna geçecek' açıklamalarının sorulması üzerine 'Bizim T10,T11,T20 gibi kendi marka cep telefonlarımızı var Çin'de üretilen. Önümüzdeki dönem bunların Türkiye'de üretimini planlıyoruz" şeklinde konuştu.


2012 Kârı 2.1 milyar dolar


Turkcell 2012 yılına ait rakamları açıkladı. Turkcell, 2012 yılı dördüncü çeyrek bilançosunda net kârını 2011'in aynı dönemine göre yüzde 38 artırarak 460,3 milyon liraya yükseltti. Şirketin 2012'nin tamamındaki net kârı da 2.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yüzde 50 hissedar olduğu A-Tel Pazarlama'da zarara uğradığı gerekçesiyle, diğer hissedar Turkcell aleyhine 131.9 milyon lira tutarındaki zarar ve yasal faizi için tazminat davası açtı.

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