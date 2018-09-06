Türkiye'de çalışan her 10 kişiden 3'ü sosyal güvenceden yoksun!

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası'nın yayımladığı Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları raporuna göre, çalışan her 10 kişiden 3'ü sosyal güvenceden yoksun. Kadınların yüzde 44,5’inin, gençlerin ise yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi bulunmazken, Türkiye'de 3 milyon 154 bin 69 aile sosyal yardımlardan yararlanıyor. İşsizlik sigortasına başvuran 10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından faydalanıyor.

Genel-İş Sendikası'nın “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

Nüfusunun yüzde 15’i sosyal güvenlik sisteminin dışında

Nüfusun en yoksul kesimini oluşturan yüzde 14,77’lik kesimi sosyal güvenceden yoksundur.

Çalışan her 10 kişiden 3’ü sosyal güvenceden yoksunKadınların yüzde 44,5’i, gençlerin de yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yoktur.

Türkiye’de OECD ülkelerinin gerisinde

Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının GSYH oranı yüzde 13,5 iken OECD üye ülke ortalaması yüzde 21’dir.

3 milyondan fazla hane sosyal yardım alıyor

2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yardımlardan yararlanırken bu sayı 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aileye çıkmıştır.

AB üye ülke ortalamasında devlet katkısının 2002-2015 arası dönemde artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de ise tersi bir durum söz konusudur. Aynı dönem aralığında devletin katkısı 4,3 puan azalarak 41,9’a, işverenlerin katkısı da 3,8 puanlık azalarak yüzde 26,4’e düşmüştür. Çalışanların katkısı ise 5 puan artarak yüzde 13,4’den yüzde 18,3’e çıkmıştır.

Emeklilere GSYH’dan ayrılan pay diğer ülkelere göre düşük

Sistem içinde emeklilere ayrılan payın fazlalığı görüşünün aksine emekliler için yapılan harcamalarda Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarının da altındadır.

Zorunlu olarak bireysel emekliliğe dahil edilen her 10 kişiden 6’sı sistemden çıkmıştır.

10 işsizden sadece 3’ü işsizlik sigortasından faydalanabiliyor

İşsizlik sigortasına başvuru fazla işsizlik sigortasından faydalanma oranları düşüktür. İşsizlik sigortasından faydalanmak için başvuran her 10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir.

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